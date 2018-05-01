 بالفيديو : لأول مرة..الجزائر والبوليساريو في مواجهة 5 أعضاء رسميين دائمين من المغرب ببرلمان عموم إفريقيا..تفاصيل حصرية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رفضا لنظام التعاقد..النقابات التعليمية تجوب شوارع الرباط | بووز

رفضا لنظام التعاقد..النقابات التعليمية تجوب شوارع الرباط

بالفيديو : لأول مرة..الجزائر والبوليساريو في مواجهة 5 أعضاء رسميين دائمين من المغرب ببرلمان عموم إفريقيا..تفاصيل حصرية | بوليتيك

بالفيديو : لأول مرة..الجزائر والبوليساريو في مواجهة 5 أعضاء رسميين دائمين من المغرب ببرلمان عموم

شاهد بالفيديو .. حكيم زياش يبدع في آخر مباراة له مع اجاكس أسيست سحري بالمسطرة | بووز

شاهد بالفيديو .. حكيم زياش يبدع في آخر مباراة له مع اجاكس أسيست سحري بالمسطرة

عــاجل:في فصل الخريف..زخات رعدية قوية بهذه المناطق بالمملكة | مجتمع

عــاجل:في فصل الخريف..زخات رعدية قوية بهذه المناطق بالمملكة

معهد الزراعة والبيطرة بأيت ملول على صفيح ساخن وهذه التفاصيل | مجتمع

معهد الزراعة والبيطرة بأيت ملول على صفيح ساخن وهذه التفاصيل

بالصـــورة..هذا هو التلميذ المجتهد اللي داه البحر فكازا | حوادث و حقوق

بالصـــورة..هذا هو التلميذ المجتهد اللي داه البحر فكازا

بالفيديــــو..القاضي عبد اللطيف الشنتوف يظفر بولاية ثانية على رأس نادي قضاة المغرب | بوليتيك

بالفيديــــو..القاضي ''عبد اللطيف الشنتوف'' يظفر بولاية ثانية على رأس نادي قضاة المغرب

نقابات تعليمية في مسيرة احتجاجية ضد التعاقد بالرباط | بوليتيك

نقابات تعليمية في مسيرة احتجاجية ضد التعاقد بالرباط

محطة رئيسية في مسار الانتقال الديقراطي لتونس... أول انتخابات بلدية حرة | دولي

محطة رئيسية في مسار الانتقال الديقراطي لتونس... أول انتخابات بلدية حرة

مقاطعون ولكن...!

بالفيديو : لأول مرة..الجزائر والبوليساريو في مواجهة 5 أعضاء رسميين دائمين من المغرب ببرلمان عموم إفريقيا..تفاصيل حصرية

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 15:31 بالفيديو : لأول مرة..الجزائر والبوليساريو في مواجهة 5 أعضاء رسميين دائمين من المغرب ببرلمان عموم إفريقيا..تفاصيل حصرية | بوليتيك
بالفيديو : لأول مرة..الجزائر والبوليساريو في مواجهة 5 أعضاء رسميين دائمين من المغرب ببرلمان عموم إفريقيا..تفاصيل حصرية
في إطار انضمــام المغرب وعودته إلــى الاتحاد الإفريقي ، ستعرف أجهزة الاتحاد الإفريقي في دورتها السادسة استكمال أعضائها من خلال برلمان عموم إفريقيا ، والتي تسهر بدورها على تسريع وتسهيل الاندماج

"شوف تيفي"

في إطار انضمــام المغرب وعودته إلــى الاتحاد الإفريقي ، ستعرف أجهزة الاتحاد الإفريقي في دورتها السادسة استكمال أعضائها من خلال برلمان عموم إفريقيا ، والتي تسهر بدورها على تسريع وتسهيل الاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة، وذلك لتعزيز مواقف إفريقيا المشتركة بشأن القضايا التي تهم القارة وشعوبها، تحقيقاً للسلام والأمن؛ ومساندةً للديموقراطية وحقوق الإنسان .

وفي هـذا الصدد أوضح البرلماني عن حزب الاستقلال "عبد اللطيف أبدوح" لـ"شوف تيفي" ، أن المغرب الآن يستكمل دخوله لأجهزة الاتحاد الإفريقي وعلى رأسها برلمان عموم إفريقيا ، الذي تكون في 2004 وفي تلك الفترة لم يكن المغرب عضوا .

وأضـاف "أبدوح" في مكالمة هاتفية لـ"شوف تيفي" أنه ولأول مرة في تاريخ المغرب ينضـم لبرلمان عموم إفريقيا وأول تمثيلية ستكون للمغرب وقد انتدب 5 أعضاء لأن القانون المنظم يؤكد انتداب 5 أعضاء لكل دولة ، و بما أن في المغرب غرفتين فقد تم انتداب 2 من مجلس المستشارين و3 من مجلس النواب إضافة إلى سيدة كما يطالب بذلك القانون في إطار مقاربة النوع.

وزاد عضو الوفد المغربي الرسمي "عبد اللطيف أبدوح" قائلا: "في وقت سابق كنا نكون كملاحظين الآن سنكون أعضاء رسميين دائمين على أمل يوم 7 ماي سيكون القسم لأنه يدخل ضمن الإجراءات الضرورية ويدخل ضمن القواعد الإجرائية لبرلمان عموم إفريقيا..."وأردف : "وبعد ذلك سنمارس مهامنا واختصاصاتنا ..."

وشدد ذات المتحدث "مع الأسف كاينة الجمهورية الوهمية للبوليساريو وأكيد أنه ستكون استفزازات من طرفهم ولاسيما في المرحلة الحالية من خلال ما وقع في المنطقة العازلة ربما سنتواجه لأن لكل دولة 5 أعضاء، ونحن سنواجه 10 لأن للجزائر 5 و البوليساريو 5،" ،واسترسل : " ومن المنتظر أن تكون هناك مناوشات ولكن لنا يقين في الشرعية...ولهــذا هــذه الدورة ستكون مليئة بالمفاجأت.."


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أبدوح الاتحاد الافريقي برلمان عموم افريقيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديــــو..القاضي عبد اللطيف الشنتوف يظفر بولاية ثانية على رأس نادي قضاة المغرب | بوليتيك

بالفيديــــو..القاضي ''عبد اللطيف الشنتوف'' يظفر بولاية ثانية على رأس نادي قضاة المغرب

نقابات تعليمية في مسيرة احتجاجية ضد التعاقد بالرباط | بوليتيك

نقابات تعليمية في مسيرة احتجاجية ضد التعاقد بالرباط

الرئيس الإيراني يحذر من أن واشنطن ستندم اذا انسحبت من الاتفاق النووي | بوليتيك

الرئيس الإيراني يحذر من أن واشنطن ''ستندم'' اذا انسحبت من الاتفاق النووي

حماس تعبر عن اعتزازها بدور المغرب في مساندة القضية الفلسطينية..ملكا وشعبا .. | بوليتيك

حماس تعبر عن اعتزازها بدور المغرب في مساندة القضية الفلسطينية..ملكا وشعبا ..

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من زاوية أخرى..هذه مطالب النقابات التعليمية خلال مسيرة حاشدة بالرباط | قنوات أخرى
منذ 38 دقيقة

من زاوية أخرى..هذه مطالب النقابات التعليمية خلال مسيرة حاشدة بالرباط

ساكنة دوار الكرعة نواحي الرباط تكشف خروقات بالجملة ..بغينا المسؤولين يشوفو من حالنا | خارج البلاطو

ساكنة دوار الكرعة نواحي الرباط تكشف خروقات بالجملة ..بغينا المسؤولين يشوفو من حالنا

بالفيديو..شوفو الحب..خلاو مهرجان ديال التبوريدة و تجمعو على الستاتي بمنطقة عرباوة | قنوات أخرى

بالفيديو..شوفو الحب..خلاو مهرجان ديال التبوريدة و تجمعو على الستاتي بمنطقة عرباوة

بالفيديو.. استياء جمهور الرجاء من غلاء تذاكر مباراة فيتاكلوب‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. استياء جمهور الرجاء من غلاء تذاكر مباراة فيتاكلوب‎

﻿

آخر المستجدات

رفضا لنظام التعاقد..النقابات التعليمية تجوب شوارع الرباط | بووز
منذ 34 دقيقة

رفضا لنظام التعاقد..النقابات التعليمية تجوب شوارع الرباط

بالفيديو : لأول مرة..الجزائر والبوليساريو في مواجهة 5 أعضاء رسميين دائمين من المغرب ببرلمان عموم إفريقيا..تفاصيل حصرية | بوليتيك

بالفيديو : لأول مرة..الجزائر والبوليساريو في مواجهة 5 أعضاء رسميين دائمين من المغرب ببرلمان عموم

شاهد بالفيديو .. حكيم زياش يبدع في آخر مباراة له مع اجاكس أسيست سحري بالمسطرة | بووز

شاهد بالفيديو .. حكيم زياش يبدع في آخر مباراة له مع اجاكس أسيست سحري بالمسطرة

عــاجل:في فصل الخريف..زخات رعدية قوية بهذه المناطق بالمملكة | مجتمع

عــاجل:في فصل الخريف..زخات رعدية قوية بهذه المناطق بالمملكة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.