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فيرغسون يجري عملية جراحية بعد تعرضه لنزيف المخ

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 15:27 فيرغسون يجري عملية جراحية بعد تعرضه لنزيف المخ | سبور
فيرغسون يجري عملية جراحية بعد تعرضه لنزيف المخ
أصيب أسطورة التدريب السير أليكس فيرغسون ، المدرب السابق لفريق مانشستر يونايتد بجلطة دماغية أدخل على إثرها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة في الساعات الأخيرة.

''شوف سبور''

أصيب أسطورة التدريب السير أليكس فيرغسون ، المدرب السابق لفريق مانشستر يونايتد بجلطة دماغية أدخل على إثرها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة في الساعات الأخيرة.

وذكر نادي مانشستر يونايتد، في بلاغ له عبر موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' ، يوم أمس السبت أن مدربه الأسطوري الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون ''خضع لعملية جراحية في المخ جراء إصابته بنزيف دماغي''.

وأوضح مانشستر يونايتد في بيان أن ''كل شيء سار على ما يرام'' وأن فيرغسون (76 عاما) ''بحاجة للبقاء بعض الوقت في العناية المشددة من أجل زيادة فرص شفائه''، طالبا من الجميع احترام ''خصوصية عائلته''.

وغاب نجل السير أليكس، دارن فيرغسون الذي يشرف على دونكاستر، السبت عن مباراة فريقه مع ويغان في دوري الدرجة الثانية (الثالثة عمليا) ''لأسباب عائلية''، حسب ما ورد في بيان النادي.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء السير أليكس فيرغسون مانشستر يونايتد المستشفى جلطة دماغية

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