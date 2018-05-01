خاص.. أوزال يكشف لـ '' شوف سبور'' جديد اللجنة المؤقتة لتسيير الرجاء ﻿

كشف محمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، أنه لم يحسم بعد في اللائحة النهائية التي تضم اللجنة المؤقتة لتسيير النادي خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف محمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، أنه لم يحسم بعد في اللائحة النهائية التي تضم اللجنة المؤقتة لتسيير النادي خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه لايزال في اتصالات مستمرة مع عدد من مكونات النادي ويفضل التريت قبل اتخاذ القرارت الصائبة التي ستخدم مصلحة النادي أولا.

وقال أوزل في تصريح مقتضب، لـ '' شوف سبور''، أنه سيعقد اجتماعا خاصا يوم غد الإثنين، مع عدد من الشخصيات البارزة في القلعة الخضراء، للحديث عن تفاصيل اللجنة المؤقتة التي ستسهر على إخراج النادي من الأزمات التي تحيط به.

وأفاد أوزال، أن اللائحة التي تداولتها مجموعة من المواقع الإلكترونية تضم أسماء بعيدة كل البعد عن اللجنة المؤقتة قائلا :'' لم نحسم بعد في اللائحة النهائية ولازلت أواصل اتصالاتي لاتخاذ القرارات الصائبة والتي تصب في مصلحة الفريق''.