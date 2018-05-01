 خاص.. أوزال يكشف لـ '' شوف سبور'' جديد اللجنة المؤقتة لتسيير الرجاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رفضا لنظام التعاقد..النقابات التعليمية تجوب شوارع الرباط | بووز

رفضا لنظام التعاقد..النقابات التعليمية تجوب شوارع الرباط

بالفيديو : لأول مرة..الجزائر والبوليساريو في مواجهة 5 أعضاء رسميين دائمين من المغرب ببرلمان عموم إفريقيا..تفاصيل حصرية | بوليتيك

بالفيديو : لأول مرة..الجزائر والبوليساريو في مواجهة 5 أعضاء رسميين دائمين من المغرب ببرلمان عموم

شاهد بالفيديو .. حكيم زياش يبدع في آخر مباراة له مع اجاكس أسيست سحري بالمسطرة | بووز

شاهد بالفيديو .. حكيم زياش يبدع في آخر مباراة له مع اجاكس أسيست سحري بالمسطرة

عــاجل:في فصل الخريف..زخات رعدية قوية بهذه المناطق بالمملكة | مجتمع

عــاجل:في فصل الخريف..زخات رعدية قوية بهذه المناطق بالمملكة

معهد الزراعة والبيطرة بأيت ملول على صفيح ساخن وهذه التفاصيل | مجتمع

معهد الزراعة والبيطرة بأيت ملول على صفيح ساخن وهذه التفاصيل

بالصـــورة..هذا هو التلميذ المجتهد اللي داه البحر فكازا | حوادث و حقوق

بالصـــورة..هذا هو التلميذ المجتهد اللي داه البحر فكازا

بالفيديــــو..القاضي عبد اللطيف الشنتوف يظفر بولاية ثانية على رأس نادي قضاة المغرب | بوليتيك

بالفيديــــو..القاضي ''عبد اللطيف الشنتوف'' يظفر بولاية ثانية على رأس نادي قضاة المغرب

نقابات تعليمية في مسيرة احتجاجية ضد التعاقد بالرباط | بوليتيك

نقابات تعليمية في مسيرة احتجاجية ضد التعاقد بالرباط

محطة رئيسية في مسار الانتقال الديقراطي لتونس... أول انتخابات بلدية حرة | دولي

محطة رئيسية في مسار الانتقال الديقراطي لتونس... أول انتخابات بلدية حرة

مقاطعون ولكن...!

خاص.. أوزال يكشف لـ '' شوف سبور'' جديد اللجنة المؤقتة لتسيير الرجاء

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 15:22 خاص.. أوزال يكشف لـ شوف سبور جديد اللجنة المؤقتة لتسيير الرجاء | سبور
خاص.. أوزال يكشف لـ '' شوف سبور'' جديد اللجنة المؤقتة لتسيير الرجاء
كشف محمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، أنه لم يحسم بعد في اللائحة النهائية التي تضم اللجنة المؤقتة لتسيير النادي خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف محمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، أنه لم يحسم بعد في اللائحة النهائية التي تضم اللجنة المؤقتة لتسيير النادي خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه لايزال في اتصالات مستمرة مع عدد من مكونات النادي ويفضل التريت قبل اتخاذ القرارت الصائبة التي ستخدم مصلحة النادي أولا.

وقال أوزل في تصريح مقتضب، لـ '' شوف سبور''، أنه سيعقد اجتماعا خاصا يوم غد الإثنين، مع عدد من الشخصيات البارزة في القلعة الخضراء، للحديث عن تفاصيل اللجنة المؤقتة التي ستسهر على إخراج النادي من الأزمات التي تحيط به.

وأفاد أوزال، أن اللائحة التي تداولتها مجموعة من المواقع الإلكترونية تضم أسماء بعيدة كل البعد عن اللجنة المؤقتة قائلا :'' لم نحسم بعد في اللائحة النهائية ولازلت أواصل اتصالاتي لاتخاذ القرارات الصائبة والتي تصب في مصلحة الفريق''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب محمد أوزال الرجاء اللجنة المؤقتة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رونار ينظــف شاطئ الصخيرات | سبور

رونار ينظــف شاطئ الصخيرات

فيرغسون يجري عملية جراحية بعد تعرضه لنزيف المخ | سبور

فيرغسون يجري عملية جراحية بعد تعرضه لنزيف المخ

فاخر يرفض تسريح نجم الجيش الملكي الموسم المقبل | سبور

فاخر يرفض تسريح نجم الجيش الملكي الموسم المقبل

نيبا في مونديال 2018 بروسيا وهذه هي العلاقة التي تربطه بالجامعة | سبور

نيبا في مونديال 2018 بروسيا وهذه هي العلاقة التي تربطه بالجامعة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من زاوية أخرى..هذه مطالب النقابات التعليمية خلال مسيرة حاشدة بالرباط | قنوات أخرى
منذ 43 دقيقة

من زاوية أخرى..هذه مطالب النقابات التعليمية خلال مسيرة حاشدة بالرباط

ساكنة دوار الكرعة نواحي الرباط تكشف خروقات بالجملة ..بغينا المسؤولين يشوفو من حالنا | خارج البلاطو

ساكنة دوار الكرعة نواحي الرباط تكشف خروقات بالجملة ..بغينا المسؤولين يشوفو من حالنا

بالفيديو..شوفو الحب..خلاو مهرجان ديال التبوريدة و تجمعو على الستاتي بمنطقة عرباوة | قنوات أخرى

بالفيديو..شوفو الحب..خلاو مهرجان ديال التبوريدة و تجمعو على الستاتي بمنطقة عرباوة

بالفيديو.. استياء جمهور الرجاء من غلاء تذاكر مباراة فيتاكلوب‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. استياء جمهور الرجاء من غلاء تذاكر مباراة فيتاكلوب‎

﻿

آخر المستجدات

رفضا لنظام التعاقد..النقابات التعليمية تجوب شوارع الرباط | بووز
منذ 39 دقيقة

رفضا لنظام التعاقد..النقابات التعليمية تجوب شوارع الرباط

بالفيديو : لأول مرة..الجزائر والبوليساريو في مواجهة 5 أعضاء رسميين دائمين من المغرب ببرلمان عموم إفريقيا..تفاصيل حصرية | بوليتيك

بالفيديو : لأول مرة..الجزائر والبوليساريو في مواجهة 5 أعضاء رسميين دائمين من المغرب ببرلمان عموم

شاهد بالفيديو .. حكيم زياش يبدع في آخر مباراة له مع اجاكس أسيست سحري بالمسطرة | بووز

شاهد بالفيديو .. حكيم زياش يبدع في آخر مباراة له مع اجاكس أسيست سحري بالمسطرة

عــاجل:في فصل الخريف..زخات رعدية قوية بهذه المناطق بالمملكة | مجتمع

عــاجل:في فصل الخريف..زخات رعدية قوية بهذه المناطق بالمملكة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.