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عــاجل:في فصل الخريف..زخات رعدية قوية بهذه المناطق بالمملكة

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 15:19 عــاجل:في فصل الخريف..زخات رعدية قوية بهذه المناطق بالمملكة | مجتمع
عــاجل:في فصل الخريف..زخات رعدية قوية بهذه المناطق بالمملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، بأن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة اليوم الأحد وغدا الإثنين بعدد من مناطق المملكة.

شـــوف تيفي:

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، بأن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة اليوم الأحد وغدا الإثنين بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية أن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة، اليوم الأحد من الساعة الرابعة زوالا إلى غاية منتصف الليل، بكل من خنيفرة وخريبكة وإفران وبني ملال والفقيه بنصالح وأزيلال وقلعة السراغنة والحوز وشيشاوة ومراكش والرحامنة وسطات وبرشيد وبنسليمان والخميسات.

كما ستهم زخات رعدية محليا قوية، ابتداء من العاشرة من مساء اليوم الأحد وإلى غاية منتصف نهار يوم غد الاثنين كلا من القنيطرة والعرائش والرباط- سلا والصخيرات- تمارة والمحمدية والدار البيضاء والنواصر وبرشيد وبنسليمان وسطات وخريبكة والخميسات وخنيفرة والفقيه بنصالح وقلعة السراغنة والرحامنة واليوسفية وآسفي وسيدي بنور.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة في بعض الأحيان بب ر د ورياح قوية بالمناطق المذكورة، ويرتقب أن تستمر زوال يوم غد الإثنين، بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، وسهولها الغربية.

 

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