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مقاطعون ولكن...!

معهد الزراعة والبيطرة بأيت ملول على صفيح ساخن وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 14:59 معهد الزراعة والبيطرة بأيت ملول على صفيح ساخن وهذه التفاصيل | مجتمع
معهد الزراعة والبيطرة بأيت ملول على صفيح ساخن وهذه التفاصيل
يعيش معهد الزراعة والبيطرة بأيت ملول حالة من الاحتقان، بعدما قرر الطلبة بمركب البستنة مقاطعة الدروس وتوقيف التكوين لمدة تزيد عن الشهر ونصف، نتيجة تراكم مجموعة من المشاكل والعراقيل التي تعيق السير

شوف تيفي:أكادير

يعيش معهد الزراعة والبيطرة بأيت ملول حالة من الاحتقان، بعدما قرر الطلبة بمركب البستنة مقاطعة الدروس وتوقيف التكوين لمدة تزيد عن الشهر ونصف، نتيجة تراكم مجموعة من المشاكل والعراقيل التي تعيق السير العادي للدراسة بهذا القطب التعليمي.

وفي هذا الصدد أصدرت تنسيقية الطلبة التقنيين بلاغا شديد اللهجة تتوفر ''شوف تيفي''، على نسخة منه، والذي أكدوا فيه أن التكوين توقف لمدة شهر ونصف بمعهد الزراعة والبيطرة مركب البستنة بأكادير على إثر معاناتهم مع ظروف الإقصاء والتهميش وحرمانهم من الاستفادة من الأنشطة البيداغوجية (الخرجات والتداريب المقررة والحضور في المعارض والتظاهرات الفلاحية)

موضحين أن هذه المشاكل التي يتخبط فيها المعهد جاءت نتيجة المشاكل الإدارية التي يكون الطالب ضحيتها، وقد بلغت السنة الدراسية عتبة الانتهاء، ولازالت الأحوال على ما هي عليه، مما يجعل مستقبل الطلبة رهين بإتمام تكوينهم في أحسن الظروف بعيدا عن الخلافات الإدارية يقول ذات البلاغ.

وفي ختام البلاغ شدد الطلبة التقنيين عزمهم على خوض معارك نضالية وأشكال احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المشروعة وكرد على التماطل الذي تواجههم به الإدارة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير معهد البيطرة والزراعة احتقان صفيح ساخن طلبة

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