نيبا في مونديال 2018 بروسيا وهذه هي العلاقة التي تربطه بالجامعة ﻿

كشف مصدر داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأحد، أن حضور '' نيبا'' أحد الشخصيات المعروفة في مواقع التواصل الاجتماعي، بروسيا لمتابعة المنتخب المغربي لكرة القدم، في نهائيات المونديال

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصدر داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأحد، أن حضور '' نيبا'' أحد الشخصيات المعروفة في مواقع التواصل الاجتماعي، بروسيا لمتابعة المنتخب المغربي لكرة القدم، في نهائيات المونديال لا علاقة له ببعثة الأسود.

وأفاد ذات المصدر، أن الاعتماد الذي توصل به نيبا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، هو نفسه الذي توصلت به كل الجماهير المغربية التي اقتنت تذاكر مباريات المنتخب المغربي وأن تواجده في روسيا لا علاقة له بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عكس ما روجت له بعض الصفحات الفيسبوكية.

وحسب ذات المصدر، فإن الاعتماد الذي يتوفر عليه نيبا سيسمح له بالتنقل في مدن روسيا عبر القطار بأثمنة استثنائية كما أن بإمكانه حجز الفندق طيلة أيام إقامته بأثمنة منخفضة وهي عبارة عن مجموعة من التسهيلات التي سيتفيد منها الجمهور المغربي.