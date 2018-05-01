بالفيديــــو..القاضي ''عبد اللطيف الشنتوف'' يظفر بولاية ثانية على رأس نادي قضاة المغرب ﻿

كما كان منتظرا تمكن مساء يوم أمس السبت القاضي ''عبد اللطيف الشنتوف'' ، الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب، من الظفر بولاية ثانية على رأس الجمعية المهنية ، والتي تضم نخبة كبيرة مِن القضاة الشباب والوجوه

''شوف تيفي''

كما كان منتظرا تمكن مساء يوم أمس السبت القاضي ''عبد اللطيف الشنتوف'' ، الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب، من الظفر بولاية ثانية على رأس الجمعية المهنية ، والتي تضم نخبة كبيرة مِن القضاة الشباب والوجوه اللامعة في صناعة العدالة المغربية .

وتنافس الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب على زعامة النادي مع ثلاث مِن نسوة القضاء، والوجوه الواعدة التي تبرز الخلف القادر على تحمل المسؤولية في مجال العمل الجمعوي المهني لرجال ونساء القضاء وهن كل من ''سعاد العسيكري'' ، و '' للاخديجة الإيدريسي'' و ''لبنى فريالي''.

وبخصوص عملية انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي فقد تشكل من : محمد علي الهيشو الحاصل على : 193 صوتا، وهشام الحضري الحاصل على: 170 صوتا ، و لبني الفريالي التي نالت 166 صوتا، و نزهة مسافر التي حصلت على 153 صوتا، و المصطفى أيت عيسى ظفر ب 152 صوتا، و ياسر المسعودي فاز ب143 صوتا، و أنس أحرار توج ب 133صوتا،و مصطفى بلفقيه ظفر ب 125 صوتا، و عبد الرزاق جباري الذي حصل على 124 صوتا، و نبيل رحيل الحاصل على 123.