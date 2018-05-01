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زين الدين زيدان يفاجئ الجميع قبل الكلاسيكو أمام برشلونة

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 14:13 زين الدين زيدان يفاجئ الجميع قبل الكلاسيكو أمام برشلونة | سبور
زين الدين زيدان يفاجئ الجميع قبل الكلاسيكو أمام برشلونة
خرج الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، بتصريح مثير بشأن المقارنة بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث قال إن تحقيق لقب الدوري الإسباني إنجاز أصعب من تحقيق دوري أبطال أوروبا.

''شوف سبور''

خرج الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، بتصريح مثير بشأن المقارنة بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث قال إن تحقيق لقب الدوري الإسباني إنجاز أصعب من تحقيق دوري أبطال أوروبا.

وأضاف زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم أمس السبت، قبل مواجهة ''كلاسيكو'' بين برشلونة وريال مدريد، مساء يومه الأحد: ''إنه أمر أكثر صعوبة تحقيق الدوري الإسباني. لقد قلتها دائما.. إنه أمر أكثر صعوبة''.

وأكد زيدان أن فريقه لن يقيم ممرا شرفيا لبرشلونة، خلال مواجهتهما مساء الأحد، وذلك لأن الفريق الكتالوني لم يكرم ريال مدريد بعد تحقيقه لقب كأس العالم للأندية، مضيفا ، ''أنا أحترم ذلك وأهنئهم على الإنجاز، ولكننا لن نفعل شيئا هم لم يفعلوه لنا''.

وأوضح زيدان أنه سيدخل المباراة بكامل نجومه وأنه لن يريح أيا من نجوم الفريق، للحفاظ عليهم قبل نهائي دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الحالي.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء زين الدين زيدان الدوري الإسباني دوري أبطال أوروبا ريال مدريد

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