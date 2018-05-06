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الياميق أساسي رفقة فريقه الإيطالي أمام فيورنتينا

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 13:55 الياميق أساسي رفقة فريقه الإيطالي أمام فيورنتينا | سبور
الياميق أساسي رفقة فريقه الإيطالي أمام فيورنتينا
قرر ديفيد بالارديني، مدرب فريق جنوى الإيطالي، الاعتماد للمرة الثانية على خدمات الدولي المغربي جواد الياميق، خلال مباراة فريقه يومه الأحد، الذي يستضيف فيه فريق فيورنتينا، برسم الجولة 26 من الدوري

''شوف سبور''

قرر ديفيد بالارديني، مدرب فريق جنوى الإيطالي، الاعتماد للمرة الثانية على خدمات الدولي المغربي جواد الياميق، خلال مباراة فريقه يومه الأحد، الذي يستضيف فيه فريق فيورنتينا، برسم الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

ونشر الفريق الإيطالي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة اليوم، والتي عرفت تواجد اللاعب المغربي جواد الياميق.

ويذكر أن جواد الياميق كان قد شارك رفقة فريقه أمام روما وقدم أداء جيدا طيلة التسعين دقيقة رغم الخسارة التي تلقاها فريقه خلال تلك المواجهة بهدفين لواحد، في أول مشاركة رسمية له بقميص فريقه الجديد، الذي انتقل إليه خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية قادما إليه من الرجاء الرياضي الرياضي .

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء جنوى الإيطالي جواد الياميق روما الإيطالي الرجاء الرياضي فيورنتينا الإيطالي الدوري الإيطالي

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