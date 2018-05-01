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نقابات تعليمية في مسيرة احتجاجية ضد التعاقد بالرباط

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 13:22 نقابات تعليمية في مسيرة احتجاجية ضد التعاقد بالرباط | بوليتيك
نقابات تعليمية في مسيرة احتجاجية ضد التعاقد بالرباط
خرجت ثلاث نقابات للتعليم صبيحة يومه الأحد، في مسيرة احتجاجية كبرى بالرباط، تعبيرا عن رفضها لنظام ''التعاقد'' بصيغته الحالية في قطاع التعليم، ويتعلق الأمر بكل من ''الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و

''شوف تيفي''

خرجت ثلاث نقابات للتعليم صبيحة يومه الأحد، في مسيرة احتجاجية كبرى بالرباط، تعبيرا عن رفضها لنظام ''التعاقد'' بصيغته الحالية في قطاع التعليم، ويتعلق الأمر بكل من ''الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م) والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش).

واستنكرت النقابات المذكورة في بيان توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه إصدار الوزارة لـ''مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين''، والذي قالت إنه صدر بدون إشراك للنقابات الممثل الشرعي للشغيلة التعليمية.

وفي هــذا السياق دعت النقابات الثلاث الوزارة والحكومة إلى إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، مع ضرورة التوفير الآني للضمانات الحقوقية لمنع الشطط في استعمال السلطة، وطالبت الوزارة الوصية بـ ''سحب النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات وإرجاعه إلى طاولة الحوار القطاعي''.

وأكدت النقابات الثلاث على السلطة التربوية بإعادة النظر في كل الحالات التي تم إعفاؤها وفتح تحقيق لإنصاف المعنيين وضمان حقهم في الشغل إسوة بزملائهم، وكذا الوزارة بـالتعجيل بصرف منحة الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2018''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب النقابات الثلاث الجامعة الوطنية

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