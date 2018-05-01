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محطة رئيسية في مسار الانتقال الديقراطي لتونس... أول انتخابات بلدية حرة

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 13:12 محطة رئيسية في مسار الانتقال الديقراطي لتونس... أول انتخابات بلدية حرة | دولي
محطة رئيسية في مسار الانتقال الديقراطي لتونس... أول انتخابات بلدية حرة
فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها اليوم الأحد 06 ماي أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية حرة منذ ثورة 2011، في خطوة أخرى لترسيخ الانتقال الديمقراطي الصعب الذي تشوبه خيبة الأمل من

شوف تيفي

فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها اليوم الأحد 06 ماي أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية حرة منذ ثورة 2011، في خطوة أخرى لترسيخ الانتقال الديمقراطي الصعب الذي تشوبه خيبة الأمل من نقص الوظائف والفرص الاقتصادية، فرصة أيضا لتثبيت حكم محلي فعلي والتوجه للامركزية في تونس بعد عقود من سيطرة الحكومة المركزية على سلطة القرار وتهميش المناطق الداخلية.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها أمام الناخبين حسب ما أوردته وكالة رويترز في حدود الساعة الثامنة صباحا ، للإدلاء بأصواتهم على أن تنتهي عملية التصويت في الساعة السادسة مساء.

وحسب استطلاعات الرأي يتوقع أن يحصد حزب النهضة الإسلامي ومنافسه العلماني نداء تونس غالبية المقاعد في الانتخابات البلدية بينما تسعى أحزاب المعارضة إلى تعزيز حضورها واقتناص مكاسب هامة في هذه الانتخابات، كما تسعى قوائم مستقلة عديدة يترأسها شبان إلى خلق المفاجأة.

كما يتوقع مراقبون أن تسجل الانتخابات نسبة عزوف كبيرة عن التصويت نظرا لارتفاع نسبة البطالة لمستوى 15 بالمائة كذلك ارتفاع التضخم بنسبة 8 بالمائة .

 

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المغرب شوف تيفي سياسة تونس انتخابات بلدية

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