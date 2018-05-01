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نـــــايضة بالمعـقول..إســرائيل تقرع طبــول الحرب على إيران

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 12:36 نـــــايضة بالمعـقول..إســرائيل تقرع طبــول الحرب على إيران | دولي
نـــــايضة بالمعـقول..إســرائيل تقرع طبــول الحرب على إيران
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، إن إيران تزود سوريا بأسلحة متقدمة، تشكل خطرا على إسرائيل، ومن الأفضل مواجهة طهران عاجلا وليس آجلا.

''شــــوف تيفي''

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، إن إيران تزود سوريا بأسلحة متقدمة، تشكل خطرا على إسرائيل، ومن الأفضل مواجهة طهران عاجلا وليس آجلا.

وأضاف نتانياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء ''نحن مصممون على إيقاف العدوان الإيراني علينا حتى لو كان هذا يعني الدخول في صراع. اليوم أفضل من الغد. لا نريد تصعيدا، لكننا مستعدون لأي سيناريو''، حسب ما أورده موقـع قناة ''سكاي نيوز عربية''.

هــذا وكانت إسرائيل حذرت مرارا بأنها لن تتسامح مع وجود عسكري إيراني دائم في سوريا المجاورة.

وجدير بالذكر أن إيران تعد حليفا رئيسيا للرئيس السوري بشار الأسد، وقدمت مساعدات عسكرية حاسمة لقواته.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الوزراء إسرائيل إيـران العدوان

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