هام للوداديين..هذا موعد عودة الوداد من جنوب إفريقيا ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن رحلة عودة بعثة الوداد البيضاوي لكرة القدم إلى مدينة الدار البيضاء، ستنطلق اليوم الأحد بداية من 14.30، ومن المنتظر أن تصل يوم غد في الساعات الأولى.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر مطلعة، أن رحلة عودة بعثة الوداد البيضاوي لكرة القدم إلى مدينة الدار البيضاء، ستنطلق اليوم الأحد بداية من 14.30، ومن المنتظر أن تصل يوم غد في الساعات الأولى.

وأكد موقع ''راديو مارس'' أن رحلة الوداد ستنطلق من جوهانسبورغ على الساعة الثانية والنصف زوالا، ثم إلى العاصمة النيجيرية لاغوس، قبل أن تحط الرحال بمطار محمد الخامس.

ويعود فريق الوداد البيضاوي من جنوب إفريقيا بنتيجة تعادل إيجابية برسم أولى مباريات دور المجموعات لمسابقة عصبة الأبطال الإفريقية أمام نادي ماميلودي صان داونز.