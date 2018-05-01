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انفراد ... أوزال يكشف لائحة أعضاء اللجنة المؤقتة للرجاء الرياضي

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 12:25 انفراد ... أوزال يكشف لائحة أعضاء اللجنة المؤقتة للرجاء الرياضي | سبور
انفراد ... أوزال يكشف لائحة أعضاء اللجنة المؤقتة للرجاء الرياضي
أكد مصدر موثوق به لـ''شوف سبور''، أن رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء الرياضي، محمد أوزال، كشف عن أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستسهر على تسيير النادي إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

أكد مصدر موثوق به لـ''شوف سبور''، أن رئيس اللجنة المؤقتة لفريق الرجاء الرياضي، محمد أوزال، كشف عن أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستسهر على تسيير النادي إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

وكشف نفس المصدر، أن لائحة أعضاء اللجنة المؤقتة تضم كلا من محمد أوزال ، محمد بودريقة،عبد الله غلام ،أحمد عمور ، عبد القادر الرتناني ، عبد الله فردوس ، حميد الصويري ، عبد السلام حنات ، مهدي بلغيتي ، جواد زيات ، الرامي رضوان ، الصالحي ، أنيس محفوظ.

ويذكر أن لائحة أعضاء اللجنة، عرفت غياب الرئيس السابق سعيد حسبان، علما أن اللائحة تضمت اسم أنيس محفوظ المرفوض بشدة من طرف الجماهير باعتباره أحد المقربين من سعيد حسبان وكان من أسباب البلوكاج .

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء محمد أوزال محمد بودريقة سعيد حسبان أحمد عمور الرجاء الرياضي

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