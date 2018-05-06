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مقاطعون ولكن...!

المهرجان الدولي للعود يكرم الفنانين حسن ميكري من المغرب و فرات قدوري من العراق بمدينة تطوان

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 12:14 المهرجان الدولي للعود يكرم الفنانين حسن ميكري من المغرب و فرات قدوري من العراق بمدينة تطوان | ثقافة و فنون
المهرجان الدولي للعود يكرم الفنانين حسن ميكري من المغرب و فرات قدوري من العراق بمدينة تطوان
احتفاء بالتنوع الثقافي والانفتاح على الآخر بغية تكريس سجايا التسامح وتشجيع التعابير الموسيقية الجميلة، تنظم وزارة الثقافة و الاتصال – قطاع الثقافة- بتعاون مع عمالة و مجلس و جماعة إقليم تطوان،

شوف تيفي:

احتفاء بالتنوع الثقافي والانفتاح على الآخر بغية تكريس سجايا التسامح وتشجيع التعابير الموسيقية الجميلة، تنظم وزارة الثقافة و الاتصال – قطاع الثقافة- بتعاون مع عمالة و مجلس و جماعة إقليم تطوان، أيام: 10، 11، 12 و13 ماي 2018 الدورة العشرون للمهرجان الدولي للعود بمسرح سينما إسبانيول بتطوان.

وتبدء يوم الخميس القادم فعاليات الدورة العشرون للمهرجان الدولي للعود والذي يعد أحد أبرز المهرجانات الموسيقية المتخصصة عربياً. ويحرص على المشاركة في الدورة فنانون من المغرب والأردن والعراق والهند وباكستان وتركيا.

وأفادت وزارة الثقافة و الاتصال في بيان لها بأن المهرجان سيكرم في دورته الجديدة الموسيقي المغربي حسن مكري «باعتباره أحد أهم الموسيقيين المــغاربة على الآلات الوتـــرية وباعتـــباره فــناناً مجدداً ظل يجدد مشروعه الفني على الدوام على آلة الغيتار»، كما سيمنح جائزة «الزرياب للمهارات» للموسيقي وعازف القانون العراقي فرات قدوري.

وأضاف البيان أن منح قدوري الجائزة التي تقدم كل عام لموسيقار أو فنان متميز يأتي «اعترافاً بالمكانة التي صار يمثلها في الفن العربي وتقديراً لجهوده الأكاديمية والفنية لتكوين مزيج موسيقي خاص. وقد نجح بحرفيته الكبيرة في مزج المقام العراقي بالموسيقى الغربية ليكون النتاج خليطاً عالمياً متفرداً».

وتحتفي دورة هذه السنة - وفق ذات البيان - بجمهورية الصين الشعبية الصديقة كضيف شرف، تعميقا لأواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين ، كما تتضمن فقراتها تجارب موسيقية متميزة ورائدة، تلتقي لخلق فسحة جمالية وتبليغ رسالة إنسانية، سامية تسعى للارتقاء بالأذواق والتعبير عن مغرب منفتح على كل الثقافات والحضارات.

وإلى جانب العروض الفنية والحفلات الموسيقية يشمل برنامج المهرجان نشاطات موازية بينها معارض وندوات وأوراش عمل مختصة في آلة العود.

 

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شوف تيفي المغرب المهرجان الدولي للعود الفنان حسن ميكري الفنان فرات قدوري العراق مدينة تطوان

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