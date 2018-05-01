بالفيديو : لأول مرة..الجزائر والبوليساريو في مواجهة 5 أعضاء رسميين دائمين ببرلمان عموم إفريقيا..تفاصيل حصرية ﻿

في إطار انضمــام المغرب وعودته إلــى الاتحاد الإفريقي ، ستعرف أجهزة الاتحاد الإفريقي في دورتها السادسة استكمال أعضائها من خلال برلمان عموم إفريقيا ، والتي تسهر بدورها على تسريع وتسهيل الاندماج

''شوف تيفي''

في إطار انضمــام المغرب وعودته إلــى الاتحاد الإفريقي ، ستعرف أجهزة الاتحاد الإفريقي في دورتها السادسة استكمال أعضائها من خلال برلمان عموم إفريقيا ، والتي تسهر بدورها على تسريع وتسهيل الاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة، وذلك لتعزيز مواقف إفريقيا المشتركة بشأن القضايا التي تهم القارة وشعوبها، تحقيقاً للسلام والأمن؛ ومساندةً للديموقراطية وحقوق الإنسان .

وفي هـذا الصدد أوضح البرلماني عن حزب الاستقلال ''عبد اللطيف أبدوح'' لـ''شوف تيفي'' ، أن المغرب الآن يستكمل دخوله لأجهزة الاتحاد الإفريقي وعلى رأسها برلمان عموم إفريقيا ، الذي تكون في 2004 وفي تلك الفترة لم يكن المغرب عضوا .

وأضـاف ''أبدوح'' في مكالمة هاتفية لـ''شوف تيفي'' أنه ولأول مرة في تاريخ المغرب ينظـم لبرلمان عموم إفريقيا وأول تمثيلية ستكون للمغرب وقد انتدب 5 أعضاء لأن القانون المنظم يؤكد انتداب 5 أعضاء، و بما أن في المغرب غرفتين فقد تم انتداب 2 من مجلس المستشارين و3 من مجلس النواب إضافة إلى سيدة كما يطالب بذلك القانون في إطار مقاربة النوع.

وزاد عضو الوفد المغربي الرسمي ''عبد اللطيف أبدوح'' قائلا: ''في وقت سابق كنا نكون كملاحظين الآن سنكون أعضاء رسميين دائمين على أمل يوم 7 ماي سيكون القسم لأنه يدخل ضمن الإجراءات الضرورية ويدخل ضمن القواعد الإجرائية لبرلمان عموم إفريقيا...''وأردف : ''وبعد ذلك سنمارس مهمانا واختصاصاتنا ...''

وشدد ذات المتحدث ''مع الأسف كاينة الجمهورية الوهمية البوليساريو وأكيد أنه ستكون استفزازات من طرفهم ولاسيما في المرحلة الحالية من خلال ما وقع في المنطقة العازلة ربما سنتواجه لأن 5 أعضاء لكل دولة ، ونحن سنواجه 10 لأن للجزائر 5 و البوليساريو 5،'' ،واسترسل : '' ومن المنتظر أن تكون هناك مناوشات ولكن لنا يقين في الشرعية...ولهــذا هــذه الدورة ستكون مليئة بالمفاجأت..''