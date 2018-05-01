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مهدي برحمة في طريقه إلى الدوري التركي

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 12:00 مهدي برحمة في طريقه إلى الدوري التركي | سبور
مهدي برحمة في طريقه إلى الدوري التركي
أفادت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن مسؤولي فريق تشايكور ريزا سبور التركي، يرغبون في التعاقد مع مهدي برحمة، لاعب فريق الجيش الملكي، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.

''شوف سبور''

أفادت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن مسؤولي فريق تشايكور ريزا سبور التركي، يرغبون في التعاقد مع مهدي برحمة، لاعب فريق الجيش الملكي، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الفريق التركي، كان أرسل موفديه إلى المغرب لمعاينة إمكانيات و مؤهلات اللاعب العسكري ، خلال المباراة الماضية ضد شباب أطلس خنيفرة، برسم الدورة الـ 27 من البطولة الاحترافية.

ويذكر أن فريق تشايكور ريزا سبور التركي يضم في صفوفه اللاعب السابق لفريق الفتح الرياضي مروان سعدان، الذي ساهم بشكل كبير في صعود الفريق التركي إلى الدوري الممتاز من البطولة التركية.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء تشايكور ريزا سبور التركي مهدي برحمة الجيش الملكي البطولة التركية مروان سعدان

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