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محمد صلاح يحظى بترتيبات خاصة للتنقل

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 11:32 محمد صلاح يحظى بترتيبات خاصة للتنقل | سبور
محمد صلاح يحظى بترتيبات خاصة للتنقل
اختار محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أن يحتفل مع مشجعي فريقه اليوم الخميس المقبل بعد تتويجه بجوائز عدة تزامنا مع اقتراب من لقب هداف الدوري.

'' شوف سبور''

اختار محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أن يحتفل مع مشجعي فريقه اليوم الخميس المقبل بعد تتويجه بجوائز عدة تزامنا مع اقتراب من لقب هداف الدوري.

وسيحضر محمد صلاح، حفل توزيع الجوائز الموسمية للنادي في ''أنفيلد بارك'' ليلة الخميس، قبل أن يتوجه إلى لندن ليتم تكريمه في حفل العشاء السنوي لجمعية كتاب كرة القدم في وقت لاحق من الليلة ذاتها مستعينا بطائرة خاصة.

ومن المنتظر أن يتم اختيار صلاح كأفضل لاعب هذا الموسم، بعد شهور مميز ورفقة فريق ليفربول، وقبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 ماي المقبل.

وحسب تقارير إعلامية فإن اللاعب المصري سيحظى بترتيبات خاصة للانتقال إما بطائرة نفاثة خاصة، أو مروحية لتنقله 200 ميل (نحو 320 كيلومترا) إلى لندن في الجنوب لتقلد جائزة الكتاب، وذلك فور أن تنتهي مراسم احتفال ليفربول، بشكر جماهير ''ريدز'' شخصياً على الدعم الرائع الذي قدموه له هذا الموسم.

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شوف سبور المغرب محمد صلاح ليفربول طائرة خاصة

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