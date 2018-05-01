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خــاص:تلميذ مجتهد مشا يلعب كرة مع صحابو فالبحر مرجعش والأم تنتظر الجثة

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 11:13 خــاص:تلميذ مجتهد مشا يلعب كرة مع صحابو فالبحر مرجعش والأم تنتظر الجثة | حوادث و حقوق
خــاص:تلميذ مجتهد مشا يلعب كرة مع صحابو فالبحر مرجعش والأم تنتظر الجثة
تعيش عائلة التلميذ أمين الباز الذي، راح ضحية حادث غرق بشاطئ واد مرزك بداية هذا الأسبوع على وقع الصدمة، حيث علمت شوف تيفي، أن والدة التلميذ ترفض الرحيل من شاطئ واد مرزك إلى حين العثور على جثمان ابنها

شـــوف تيفي:

تعيش عائلة التلميذ أمين الباز الذي، راح ضحية حادث غرق بشاطئ واد مرزك بداية هذا الأسبوع على وقع الصدمة، حيث علمت شوف تيفي، أن والدة التلميذ ترفض الرحيل من شاطئ واد مرزك إلى حين العثور على جثمان ابنها المفقود.

و كان الفقيد الذي يبلغ من العمر قيد حياته 16 سنة، حسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' يومه الأحد،يلعب الكرة رفقة أصدقائه قبل أن يقرر السباحة لحظات مغادرته الشاطئ لتباغته أمواج البحر العاتية.

وحسب مصادرنا ، حظر رجال الدرك الملكي والسلطات لمعاينة الحادث و رجال الوقاية المدنية الذين لم يتمكنوا من العثور على الجثة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب غرق سباحة

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