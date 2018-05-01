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انفراد.. نجم فريق سريع واد زم قريب من القلعة الخضراء

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 10:55 انفراد.. نجم فريق سريع واد زم قريب من القلعة الخضراء | سبور
انفراد.. نجم فريق سريع واد زم قريب من القلعة الخضراء
كشفت مصادر قريبة من اللاعب عبد المولى بن رابح الممارس رفقة فريق سريع واد زم لكرة القدم، أن الأخير دخل في مفاوضات جادة مع إدارة فريق الرجاء البيضاوي قصد الفوز بخدماته بداية من نهاية الموسم الحالي.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر قريبة من اللاعب عبد المولى بن رابح الممارس رفقة فريق سريع واد زم لكرة القدم، أن الأخير دخل في مفاوضات جادة مع إدارة فريق الرجاء البيضاوي قصد الفوز بخدماته بداية من نهاية الموسم الحالي.

وأكدت ذات المصادر، أن وكيل أعمال اللاعب يدرس عرض فريق الرجاء، في انتظار ما ستسفر عنه الهيكلة الأخيرة التي قام بها النادي، في إشارة إلى أن الانتقالات لن يتم الحسم فيها إلا بعد تولي فتحي جمال مهمة المدير التقني بصفة رسمية.

وحسب المصادر نفسها، فإن اللاعب عبر بدوره عن رغبته في حمل قميص النسور بعد تجربة ناجحة مع فريق سريع واد زم بعدما كان وراء العديد من النتائج الجيدة للنادي خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب سريع واد زم انتقالات الرجاء البيضاوي

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