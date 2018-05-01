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مثير.. تقنية الفيديو تحرم فريقا من لقب البطولة بسبب خطأ تقني

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 10:09 مثير.. تقنية الفيديو تحرم فريقا من لقب البطولة بسبب خطأ تقني | سبور
مثير.. تقنية الفيديو تحرم فريقا من لقب البطولة بسبب خطأ تقني
أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن خلل تقني تسبب في فشل نظام حكم الفيديو المساعد في إلغاء هدف من تسلل، حسم لقب الدوري المحلي.

'' شوف سبور''

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن خلل تقني تسبب في فشل نظام حكم الفيديو المساعد في إلغاء هدف من تسلل، حسم لقب الدوري المحلي.

وأحرز كوستا بارباروسيس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة ليمنح ملبورن فيكتوري الفوز بهدف وحيد على فريق نيوكاسل جيتس، ويحرز الفائز اللقب للمرة الرابعة.

وحسب ذات المصدر، فإن جيمس دوناتشي كان في موقف تسلل عندما لعب الكرة برأسه بعد ركلة حرة من ليروي جورج، لكن الاتحاد الأسترالي قال إن حدوث خلل فني لمدة 30 ثانية منع نظام حكم الفيديو المساعد من الحصول على لقطة الإعادة المطلوبة.

وقال جريج أوروركي رئيس رابطة الدوري الأسترالي في بيان ''التقنية نفسها أخفقت وزاوية البث المطلوبة لم تكن متاحة..نحن نعمل مع مسؤولي الشركة لاستيعاب ما حدث وما يمكن فعله لمنع ذلك من الحدوث مجددا''.

وتابع قائلا : ''نشعر بإحباط شديد بسبب فشل تقنية حكم الفيديو ونحن نتفهم إحباط وغضب نيوكاسل جيتس ومشجعيه إضافة إلى كل جماهير كرة القدم''.

وأنهى جيتس الموسم الماضي في ذيل الترتيب وكان يتطلع لاستكمال تحوله المذهل أمام حوالي 30 ألف متفرج احتشدوا في ملعبه.

وكان الهدف المبكر بمثابة ضربة لجيتس وتساءل مدربه إرني ميريك عن جدوى استخدام نظام حكم الفيديو المساعد، إذا لم تتم مراجعة اللقطات.

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شوف سبور المغرب تقنية الفيديو الدوري الأسترالي كرة القدم الدار البيضاء

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