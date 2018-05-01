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مقاطعون ولكن...!

الرئيس الإيراني يحذر من أن واشنطن ''ستندم'' اذا انسحبت من الاتفاق النووي

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 10:06 الرئيس الإيراني يحذر من أن واشنطن ستندم اذا انسحبت من الاتفاق النووي | بوليتيك
الرئيس الإيراني يحذر من أن واشنطن ''ستندم'' اذا انسحبت من الاتفاق النووي
حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن الولايات المتحدة ''ستندم'' كثيراً في حال قررت الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وهو ما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقيام به.

''شوف تيفي''

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن الولايات المتحدة ''ستندم'' كثيراً في حال قررت الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وهو ما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقيام به.

وقال روحاني صبيحة يومه الأحد أثناء خطاب أدلى به في سابزوار (في شمال غرب إيران) ونقله التلفزيون الرسمي ''في حال خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، سترون كيف سيندمون كما لم يندموا من قبل في تاريخهم''.

لكن الرئيس الإيراني لم يوضح الكيفية التي سترد بها طهران على انسحاب واشنطن من الاتفاق الذي أبرم في فيينا سنة 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى وهي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إيران واشنطن الاتفاق النووي روحاني

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