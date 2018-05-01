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قبل المــونديال..حكومة روسيا تستقيل

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 10:04 قبل المــونديال..حكومة روسيا تستقيل | سبور
قبل المــونديال..حكومة روسيا تستقيل
تستقيل الحكومة الروسية ،برئاسة ديمتري ميدفيديف الذي عمل في هذا المنصب لمدة ست سنوات ،يوم غد الاثنين ،إلا أنه ، على الأرجح ، أن يتم تعيين رئيس الوزراء بعد يوم واحد من استقالة الحكومة.

شــوف تيفي:

تستقيل الحكومة الروسية ،برئاسة ديمتري ميدفيديف الذي عمل في هذا المنصب لمدة ست سنوات ،يوم غد الاثنين ،إلا أنه ، على الأرجح ، أن يتم تعيين رئيس الوزراء بعد يوم واحد من استقالة الحكومة.

وأشارت وكالة الأنباء الروسية ''إنترفاكس'' اليوم الأحد ، إلى أنه تم سنة 2012 ، الاعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد (دميتري ميدفيدف) بعد ساعتين من تولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهام رسميا وانتهاء مراسم التنصيب.

وأكدت الوكالة الروسية ،استنادا إلى مصادر برلمانية ، أن اقتراح اسم رئيس الوزراء الجديد قد يعرف يوم غد الاثنين ،بعد ساعات قليلة من تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين ، وفي اليوم التالي من المتوقع أن يتم مناقشة الترشيح الجديد على مستوى مجلس الدوما.

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، قد أكد في وقت سابق ،أنه في حالة اتخاذ الرئيس الروسي قرارا بشأن المرشح ،الذي سيتولى منصب رئيس الوزراء يوم غد الاثنين ، فإن مجلس الدوما سينظر في الترشيح في جلسة سيتم إجراؤها خلال اليوم الموالي (8 ماي).

وبدوره ، أكد حزب الأغلبية البرلمانية (ييدينايا روسيا) ''روسيا المتحدة '' أن مجلس الدوما ''سيدعم دون شك'' اختيار الرئيس فلاديمير بوتين للشخصية السياسية ،التي ستشغل منصب رئيس الوزراء .

 

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