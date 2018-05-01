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مقاطعون ولكن...!

حماس تعبر عن اعتزازها بدور المغرب في مساندة القضية الفلسطينية..ملكا وشعبا ..

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 10:00 حماس تعبر عن اعتزازها بدور المغرب في مساندة القضية الفلسطينية..ملكا وشعبا .. | بوليتيك
حماس تعبر عن اعتزازها بدور المغرب في مساندة القضية الفلسطينية..ملكا وشعبا ..
دعا سامي أبو زهري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية ''حماس''، المغرب إلى تفعيل دوره في مساندة فلسطين، قائلا ''يجب أن تخرج الأمة الإسلامية العربية هنا في المغرب، وفي كل دول العالم الإسلامي والعربي،

''شـوف تيفي''

دعا سامي أبو زهري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية ''حماس''، المغرب إلى تفعيل دوره في مساندة فلسطين، قائلا ''يجب أن تخرج الأمة الإسلامية العربية هنا في المغرب، وفي كل دول العالم الإسلامي والعربي، من أجل الصدح بأن ''القدس لنا ولن نتنازل عنها''.

وفي هــذا الصدد عبر أبو زهري، في كلمة خلال ندوة ''فلسطين..وصفقة القرن''، نظمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، مساء اليوم السبت، بالرباط، بمناسبة الذكرى 70 لنكبة فلسطين، عن اعتزاز ''حماس'' بالدور الذي يقوم به المغرب ملكا وحكومة وشعبا لمساندة القضية الفلسطينية.

وفي ذات السياق طمأن أبو زهري، الحاضرين، قائلا : إن ما يسمى ''صفقة القرن'' لن تمر أبدا بإذن الله، رغم اختلافنا الداخلي، فإن هناك إجماعا بين الفلسطينيين على رفض صفقة القرن، وسنبذل كل جهد ممكن لمواجهتها وسنستمر في هذا الدور إلى النهاية''.

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