انفراد.. وفاق سطيف الجزائري يدخل على خط عبد الكبير الوادي ﻿

كشفت مصادر قريبة من عبد الكبير الوادي، اليوم الأحد، أن الأخير توصل بعرض رسمي ثان من فريق وفاق سطيف الجزائري رفقة أهلي جدة الممارس في البطولة الاحترافية السعودية من أجل الفوز بخدماته بعد نهاية

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر قريبة من عبد الكبير الوادي، اليوم الأحد، أن الأخير توصل بعرض رسمي ثان من فريق وفاق سطيف الجزائري رفقة أهلي جدة الممارس في البطولة الاحترافية السعودية من أجل الفوز بخدماته بعد نهاية الموسم الحالي.

وأفادت ذات المصادر، في تصريح لـ '' شوف سبور''، أن فريق وفاق سطيف دخل هو الآخر في مفاوضات جادة للفوز بعقد عبد الكبير الوادي علما أن نادي أهلي جدة سبق له أن تقدم بعرض محترم لوكيل لاعب فريق الرجاء البيضاوي تزامنا من أحداث الشغب التي راح ضحيتها رفقة لاعبي الرجاء خلال طريق عودتهم إلى مدينة الدار البيضاء.

وأكدت ذات المصادر، أن مسيرة الوادي مع القلعة الخضراء لن تتجاوز 15 يوما بداية من مباراة اليوم الأحد أمام نادي فيتا كلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي.