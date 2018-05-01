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''ترامب'' يصدم النظام الإيراني ويتوعد بتغييره

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 09:30 ترامب يصدم النظام الإيراني ويتوعد بتغييره | دولي
''ترامب'' يصدم النظام الإيراني ويتوعد بتغييره
كشف محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمدة نيويورك السابق رودولف جولياني، علنا عن رغبة سيّد البيت الأبيض في ''تغيير النظام'' بإيران، فيما يستعد ترامب للتخلي عن الاتفاق النووي معها.

''شوف تيفي''

كشف محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمدة نيويورك السابق رودولف جولياني، علنا عن رغبة سيّد البيت الأبيض في ''تغيير النظام'' بإيران، فيما يستعد ترامب للتخلي عن الاتفاق النووي معها.

وفي هذا الصدد نقلت صحيفة ''بوليتيكو'' عن جولياني المعروف بمواقفه اليمينية قوله في مؤتمر جمعية المهاجرين الإيرانيين التي تدعو لتعزيز الديمقراطية في إيران: ''إن ترامب مهتم بنفس القدر بتغيير النظام في إيران، مثله مثل كل أولئك المجتمعين في هذا المؤتمر''.

وفي ذات السياق قال ترامب في يناير الماضي، تعليقا على الاحتجاجات الجماهيرية في المدن الرئيسية في إيران، إن الولايات المتحدة ستدعم شعب الجمهورية الإسلامية ''عندما يحين الوقت''.

وجدير بالذكر أنه قبل ذلك عبّر ترامب، بضغط من إسرائيل والدوائر اليمينية الأمريكية، مرارا عن عدم رضاه عن الاتفاق النووي بين إيران والوسطاء الدوليين ''الست'' (روسيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، فرنسا، ألمانيا).

هذا وهدد الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بصعوبة بالغة وبعد سنوات من المفاوضات الماراطونية المعقدّة والشاقة، إذا لم يتم ''تصحيحه'' قبل 12 ماي الجاري، وهو موعد تجديد الالتزام الأمريكي برفع العقوبات ضد إيران، الوارد في ''خطة العمل المشتركة'' التي تضمنها الاتفاق النووي.

 

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شوف تيفيالمغربالرئيس الأمريكيإيرانالاتفاق

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