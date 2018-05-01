مثير.. قنوات بيين سبورت القطرية في ورطة حقيقية داخل السوق المغربية ﻿

كشفت تقارير إعلامية، أن قنوات بيين سبورت تعاني من أزمة كبيرة في السوق المغربي بخصوص بث مباريات البطولات العالمية، موضحة أنها قررت تمديد عرضها للحصول على مشاهدة مجانية لمباريات كأس العالم 2018 مع كل

'' شوف سبور''

كشفت تقارير إعلامية، أن قنوات بيين سبورت تعاني من أزمة كبيرة في السوق المغربي بخصوص بث مباريات البطولات العالمية، موضحة أنها قررت تمديد عرضها للحصول على مشاهدة مجانية لمباريات كأس العالم 2018 مع كل اشتراك.

وذكرت ذات المصادر، أن السبب الرئيسي لقرار التمديد يعود بالدرجة الأولى إلى قلة الطلب على أجهزتها خاصة داخل السوق المغربية نظرا للتطور التكنولوجي الذي تعرفه العديد من المواقع.

وأوضحت المصادر نفسها أن الستريمينغ والقرصنة يعتبر أول خصم لقنوات بيين سبورت القطرية وتتجه لاتخاذ العديد من الإجراءات لحماية حقوقها.