 جامعة لقجع تنزل عقوبات جديدة على فريق حسنية أكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بث مباشر كلاسيكو العالم : برشلونة - ريال مدريد / الدوري الإسباني | بووز

بث مباشر كلاسيكو العالم : برشلونة - ريال مدريد / الدوري الإسباني

بث مباشر : الرجاء - فيتا كلوب/ كأس الكونفيدرالية الأفريقية | بووز

بث مباشر : الرجاء - فيتا كلوب/ كأس الكونفيدرالية الأفريقية

الرئيس الإيراني يحذر من أن واشنطن ستندم اذا انسحبت من الاتفاق النووي | بوليتيك

الرئيس الإيراني يحذر من أن واشنطن ''ستندم'' اذا انسحبت من الاتفاق النووي

بث مباشر : نهضة بركان - الهلال السوادني / كأس الكونفيدرالية الأفريقية | بووز

بث مباشر : نهضة بركان - الهلال السوادني / كأس الكونفيدرالية الأفريقية

حماس تعبر عن اعتزازها بدور المغرب في مساندة القضية الفلسطينية..ملكا وشعبا .. | بوليتيك

حماس تعبر عن اعتزازها بدور المغرب في مساندة القضية الفلسطينية..ملكا وشعبا ..

بث مباشر : تشيلسي - ليفربول / الدوري الإنجليزي | بووز

بث مباشر : تشيلسي - ليفربول / الدوري الإنجليزي

عــاجل:كانت زوينة جاها السرطان و منين مقدراتش انتاحرات فبرشيد | حوادث و حقوق

عــاجل:كانت زوينة جاها السرطان و منين مقدراتش انتاحرات فبرشيد

ترامب يصدم النظام الإيراني ويتوعد بتغييره | دولي

''ترامب'' يصدم النظام الإيراني ويتوعد بتغييره

إيقاف المتهم الأول اللي ضرب شخص بموس في الصدر بإقامة السلام بالحي المحمدي بكازا | حوادث و حقوق

إيقاف المتهم الأول اللي ضرب شخص بموس في الصدر بإقامة السلام بالحي المحمدي بكازا

مقاطعون ولكن...!

جامعة لقجع تنزل عقوبات جديدة على فريق حسنية أكادير

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 09:03 جامعة لقجع تنزل عقوبات جديدة على فريق حسنية أكادير | سبور
جامعة لقجع تنزل عقوبات جديدة على فريق حسنية أكادير
كشفت مصادر مسؤولة داخل إدارة فريق حسنية أكادير لقناة ''شوف تيفي''، أن الجامعة الملكية المغربية أنزلت عقوبات تأديبية جديدة على الفريق بعدما قامت بعض العناصر المحسوبة على جمهورها برفع شهب نارية

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر مسؤولة داخل إدارة فريق حسنية أكادير لقناة ''شوف تيفي''، أن الجامعة الملكية المغربية أنزلت عقوبات تأديبية جديدة على الفريق بعدما قامت بعض العناصر المحسوبة على جمهورها برفع شهب نارية وإشعالها في المبارة الأخيرة التي جمعت حسنية أكادير بضيفه سريع واد زام إضافة إلى جمع لاعبين لأربع إنذارات.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن الفريق سيؤدي غرامة مالية قدرها 25000 درهم كضريبة على إشعال الجماهير الشهب الإصطناعية بمدرجات ملعب ''أدرار'' في مباراة سريع واد زام طبقا للمادة 105 من قانون العقوبات مع تسجيل حالة العود.

وأضافت ذات المصادر، أن الفريق ملزم أيضا بالإضافة لهذا المبلغ أن يؤدي مبلغا إضافيا قدره 2000 درهم بعدما جمع لاعبوه 4 إنذارات متتالية في ذات المباراة كما تنص على ذلك المادة 89 من قانون العقوبات.

وتأتي هذه العقوبات التأذيبية بعد سلسلة من العقوبات المماثلة التي سبق وأن تم إنزالها على الفريق نتيجة تهور بعض جماهير الحسنية وعدم إدراكهم لمخاطر الشهب الإصطناعية والجزاءات المترتبة عنها والتي أثقلت هذا الموسم كاهل الفريق بسبب تسلسل هذه العقوبات والغرامات، بالرغم من النداءات المتكررة التي ما فتئ يطلقها مسؤولي الفريق عبر مكبرات الصوت بملعب أدرار خلال كل مباراة، لمنع الجمهور من إشعال هذه الممنوعات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير حسنية أكادير عقوبات غرامات شهب اصطناعية انذارات الجامعة تغرم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير.. تقنية الفيديو تحرم فريقا من لقب البطولة بسبب خطأ تقني | سبور

مثير.. تقنية الفيديو تحرم فريقا من لقب البطولة بسبب خطأ تقني

قبل المــونديال..حكومة روسيا تستقيل | سبور

قبل المــونديال..حكومة روسيا تستقيل

انفراد.. وفاق سطيف الجزائري يدخل على خط عبد الكبير الوادي | سبور

انفراد.. وفاق سطيف الجزائري يدخل على خط عبد الكبير الوادي

مثير.. قنوات بيين سبورت القطرية في ورطة حقيقية داخل السوق المغربية | سبور

مثير.. قنوات بيين سبورت القطرية في ورطة حقيقية داخل السوق المغربية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الحاج يونس حاضر في احتفالات يوسفية برشيد بالصعود إلى القسم الوطني الأول | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

بالفيديو..الحاج يونس حاضر في احتفالات يوسفية برشيد بالصعود إلى القسم الوطني الأول

فيديو يدمي القلوب..مسن كيعاني ومابقاش كيشوف بعد عملية جراحية | حالة خاصة

فيديو يدمي القلوب..مسن كيعاني ومابقاش كيشوف بعد عملية جراحية

ربورتاج حول إدمان التدخين قبل رمضان ..وها شنو قالو المغاربة على الترمضين واللي كايتقطعو | بــووز

ربورتاج حول إدمان التدخين قبل رمضان ..وها شنو قالو المغاربة على الترمضين واللي كايتقطعو

حكم يطلق صافرة النهاية قبل تسجيل هدف بثوان! | قنوات أخرى

حكم يطلق صافرة النهاية قبل تسجيل هدف بثوان!

﻿

آخر المستجدات

بث مباشر كلاسيكو العالم : برشلونة - ريال مدريد / الدوري الإسباني | بووز
منذ 1 دقيقة

بث مباشر كلاسيكو العالم : برشلونة - ريال مدريد / الدوري الإسباني

بث مباشر : الرجاء - فيتا كلوب/ كأس الكونفيدرالية الأفريقية | بووز

بث مباشر : الرجاء - فيتا كلوب/ كأس الكونفيدرالية الأفريقية

الرئيس الإيراني يحذر من أن واشنطن ستندم اذا انسحبت من الاتفاق النووي | بوليتيك

الرئيس الإيراني يحذر من أن واشنطن ''ستندم'' اذا انسحبت من الاتفاق النووي

بث مباشر : نهضة بركان - الهلال السوادني / كأس الكونفيدرالية الأفريقية | بووز

بث مباشر : نهضة بركان - الهلال السوادني / كأس الكونفيدرالية الأفريقية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.