جامعة لقجع تنزل عقوبات جديدة على فريق حسنية أكادير ﻿

كشفت مصادر مسؤولة داخل إدارة فريق حسنية أكادير لقناة ''شوف تيفي''، أن الجامعة الملكية المغربية أنزلت عقوبات تأديبية جديدة على الفريق بعدما قامت بعض العناصر المحسوبة على جمهورها برفع شهب نارية

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر مسؤولة داخل إدارة فريق حسنية أكادير لقناة ''شوف تيفي''، أن الجامعة الملكية المغربية أنزلت عقوبات تأديبية جديدة على الفريق بعدما قامت بعض العناصر المحسوبة على جمهورها برفع شهب نارية وإشعالها في المبارة الأخيرة التي جمعت حسنية أكادير بضيفه سريع واد زام إضافة إلى جمع لاعبين لأربع إنذارات.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن الفريق سيؤدي غرامة مالية قدرها 25000 درهم كضريبة على إشعال الجماهير الشهب الإصطناعية بمدرجات ملعب ''أدرار'' في مباراة سريع واد زام طبقا للمادة 105 من قانون العقوبات مع تسجيل حالة العود.

وأضافت ذات المصادر، أن الفريق ملزم أيضا بالإضافة لهذا المبلغ أن يؤدي مبلغا إضافيا قدره 2000 درهم بعدما جمع لاعبوه 4 إنذارات متتالية في ذات المباراة كما تنص على ذلك المادة 89 من قانون العقوبات.

وتأتي هذه العقوبات التأذيبية بعد سلسلة من العقوبات المماثلة التي سبق وأن تم إنزالها على الفريق نتيجة تهور بعض جماهير الحسنية وعدم إدراكهم لمخاطر الشهب الإصطناعية والجزاءات المترتبة عنها والتي أثقلت هذا الموسم كاهل الفريق بسبب تسلسل هذه العقوبات والغرامات، بالرغم من النداءات المتكررة التي ما فتئ يطلقها مسؤولي الفريق عبر مكبرات الصوت بملعب أدرار خلال كل مباراة، لمنع الجمهور من إشعال هذه الممنوعات.