طريف.. رجاويون يطالبون السفري بالمشاركة في مباراة فيتا كلوب تفاعلا مع رؤية صوره في التداريب ﻿

طالب مجموعة من الجماهير الرجاوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوسف السفري اللاعب السابق للنسور ومساعد المدرب خوان كارلوس غاريدو، بالمشاركة في مباراة يوم غد الأحد أمام فريق فيتا كلوب

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

طالب مجموعة من الجماهير الرجاوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوسف السفري اللاعب السابق للنسور ومساعد المدرب خوان كارلوس غاريدو، بالمشاركة في مباراة يوم غد الأحد أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي.

وعبرت الجماهير الرجاوية،عن إعجابها بقرار إدارة النادي خلال جلب واحد من أبرز اللاعبين السابقين للنسور والذين حققوا نتائج جيدة خلال مسيرتهم الكروية لدعم اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز خلال المنافسات الإفريقية.

ويخوض فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، مباراته القوية يوم غد الأحد فيتاكلوب الكونغولي بداية من الساعة 20.00 ليلا على أرضية مركب محمد الخامس.