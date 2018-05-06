إيقاف المتهم الأول اللي ضرب شخص بموس في الصدر بإقامة السلام بالحي المحمدي بكازا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي تمكنت اليوم السبت من القبض على المتهم الأول عضو العصابة الإجرامية المكونة من ثلاث أشخاص التي

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي تمكنت اليوم السبت من القبض على المتهم الأول عضو العصابة الإجرامية المكونة من ثلاث أشخاص التي هاجمت أمس الجمعة إقامة السلام بالحي المحمدي بالبيضاء، والتي وجهت طعنات لشخصين، بالقرب من منزله بحي السلام.

وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت وبفضل التحقيقات التي باشرتها منذ يوم أمس من إيقاف الجاني البالغ من العمر حوالي 18 سنة الذي أقدم على طعن شخص على مستوى الصدر والذي جرى نقله إلى مستشفى ابن رشد في حالة حرجة حيث قضى ليلة كاملة بغرفة الإنعاش.

وكانت المعطيات الأولى قد كشفت أن خلافا بين الضحيتين وأفراد العصابة، كان سببا في وقوع الحادث.

وفي نفس السياق ما تزال المصالح الأمنية متجندة من أجل إيقاف المتورطين الفارين.