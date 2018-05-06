 شرطي مرور تعرض للاعتداء على يد شخص وقف ليه الموطور بابن أحمد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إيقاف المتهم الأول اللي ضرب شخص بموس في الصدر بإقامة السلام بالحي المحمدي بكازا | حوادث و حقوق

إيقاف المتهم الأول اللي ضرب شخص بموس في الصدر بإقامة السلام بالحي المحمدي بكازا

المغربي عصام سرحان يبهر الجمهور العربي ويتأهل إلى نهائي ذو فويس على حساب المشارك الجزائري‎ | ثقافة و فنون

المغربي عصام سرحان يبهر الجمهور العربي ويتأهل إلى نهائي ذو فويس على حساب المشارك الجزائري‎

مقتل مغربيين بالسعودية بعد حادثة سير خطيرة | حوادث و حقوق

مقتل مغربيين بالسعودية بعد حادثة سير خطيرة

شرطي مرور تعرض للاعتداء على يد شخص وقف ليه الموطور بابن أحمد | حوادث و حقوق

شرطي مرور تعرض للاعتداء على يد شخص وقف ليه الموطور بابن أحمد

رجل أمن بالخميسات ينقد شابا من الانتحار | حوادث و حقوق

رجل أمن بالخميسات ينقد شابا من الانتحار

عاجل..القرطاس يلعلع بتيزنيت: مفتش شرطة يطلق رصاصتين على مجرم خطير خلال توقيف أفراد عصابة إجرامية | حوادث و حقوق

عاجل..القرطاس يلعلع بتيزنيت: مفتش شرطة يطلق رصاصتين على مجرم خطير خلال توقيف أفراد عصابة إجرامية

أكادير:نزهة الوافي تعطي الإشارات الأولية لسلسلة المخططات التنموية التي ستطلقها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة | بوليتيك

أكادير:نزهة الوافي تعطي الإشارات الأولية لسلسلة المخططات التنموية التي ستطلقها كتابة الدولة

المنتج المغربي ريدوان يستعد لإطلاق حملة دعائية لمدينة أكادير بمونديال روسيا | ثقافة و فنون

المنتج المغربي ''ريدوان'' يستعد لإطلاق حملة دعائية لمدينة أكادير بمونديال روسيا

عاجل: المصلي خلفا للحقاوي على رأس منظمة نساء حزب البيجيدي | بوليتيك

عاجل: المصلي خلفا للحقاوي على رأس منظمة نساء حزب البيجيدي

مقاطعون ولكن...!

شرطي مرور تعرض للاعتداء على يد شخص وقف ليه الموطور بابن أحمد

بتاريــخ : 6 ماي 2018 / 00:24 شرطي مرور تعرض للاعتداء على يد شخص وقف ليه الموطور بابن أحمد | حوادث و حقوق
شرطي مرور تعرض للاعتداء على يد شخص وقف ليه الموطور بابن أحمد
تعرض شرطي مرور برتبة ضابط أمن يوم أول أمس الجمعة بعد صلاة العصر، لاعتداء شنيع على يد شخص أوقفه الشرطي بعدما خرق قانون السير بشارع مولاي يوسف بمدينة ابن أحمد.

شوف تيفي

تعرض شرطي مرور برتبة ضابط أمن يوم أول أمس الجمعة بعد صلاة العصر، لاعتداء شنيع على يد شخص أوقفه الشرطي بعدما خرق قانون السير بشارع مولاي يوسف بمدينة ابن أحمد.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الموقوف وفور حجز دراجته النارية، أشعر صديقيه اللذين حلا بعين المكان، لينهالوا على الشرطي بالضرب.

وأضافت مصادرنا، أن الاعتداء الذي تعرض له الشرطي التابع لهيئة المرور ببن احمد أسفر عن بعض الجروح التي استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

ومن جهتهم، فتحت العناصر الأمنية لمدينة بن أحمد تحقيقا مفصلا في ظروف وملابسات الاعتداء حيث باشرت بحثها عن المعتدين الذين لاذو بالفرار إلى وجهة غير معروفة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حوادث وحقوق شوف تيفي اعتداء شرطي مرور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إيقاف المتهم الأول اللي ضرب شخص بموس في الصدر بإقامة السلام بالحي المحمدي بكازا | حوادث و حقوق

إيقاف المتهم الأول اللي ضرب شخص بموس في الصدر بإقامة السلام بالحي المحمدي بكازا

مقتل مغربيين بالسعودية بعد حادثة سير خطيرة | حوادث و حقوق

مقتل مغربيين بالسعودية بعد حادثة سير خطيرة

رجل أمن بالخميسات ينقد شابا من الانتحار | حوادث و حقوق

رجل أمن بالخميسات ينقد شابا من الانتحار

عاجل..القرطاس يلعلع بتيزنيت: مفتش شرطة يطلق رصاصتين على مجرم خطير خلال توقيف أفراد عصابة إجرامية | حوادث و حقوق

عاجل..القرطاس يلعلع بتيزنيت: مفتش شرطة يطلق رصاصتين على مجرم خطير خلال توقيف أفراد عصابة إجرامية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو حصري...هكذا تم قتل صيدلاني داخل شقته بأكادير..شوفو شنو وقع | خارج البلاطو
منذ 18 دقيقة

فيديو حصري...هكذا تم قتل صيدلاني داخل شقته بأكادير..شوفو شنو وقع

اول فيديو للمختل اللي هجم على إمام مسجد حسان بالرباط‎ | بــووز

اول فيديو للمختل اللي هجم على إمام مسجد حسان بالرباط‎

لاعبو حسنية أكادير...محيحين وتايغنيواحتى لقيت اللي تبغيني...بطريقة طريفة | قنوات أخرى

لاعبو حسنية أكادير...محيحين وتايغنيوا''حتى لقيت اللي تبغيني...''بطريقة طريفة

بالفيديو..احتفال رائع بعيد ميلاد الأمير مولاي الحسن وبترشح المغرب لمونديال 2026 | خارج البلاطو

بالفيديو..احتفال رائع بعيد ميلاد الأمير مولاي الحسن وبترشح المغرب لمونديال 2026

﻿

آخر المستجدات

إيقاف المتهم الأول اللي ضرب شخص بموس في الصدر بإقامة السلام بالحي المحمدي بكازا | حوادث و حقوق
منذ 34 دقيقة

إيقاف المتهم الأول اللي ضرب شخص بموس في الصدر بإقامة السلام بالحي المحمدي بكازا

المغربي عصام سرحان يبهر الجمهور العربي ويتأهل إلى نهائي ذو فويس على حساب المشارك الجزائري‎ | ثقافة و فنون

المغربي عصام سرحان يبهر الجمهور العربي ويتأهل إلى نهائي ذو فويس على حساب المشارك الجزائري‎

مقتل مغربيين بالسعودية بعد حادثة سير خطيرة | حوادث و حقوق

مقتل مغربيين بالسعودية بعد حادثة سير خطيرة

شرطي مرور تعرض للاعتداء على يد شخص وقف ليه الموطور بابن أحمد | حوادث و حقوق

شرطي مرور تعرض للاعتداء على يد شخص وقف ليه الموطور بابن أحمد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.