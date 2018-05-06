شرطي مرور تعرض للاعتداء على يد شخص وقف ليه الموطور بابن أحمد ﻿

تعرض شرطي مرور برتبة ضابط أمن يوم أول أمس الجمعة بعد صلاة العصر، لاعتداء شنيع على يد شخص أوقفه الشرطي بعدما خرق قانون السير بشارع مولاي يوسف بمدينة ابن أحمد.

شوف تيفي

تعرض شرطي مرور برتبة ضابط أمن يوم أول أمس الجمعة بعد صلاة العصر، لاعتداء شنيع على يد شخص أوقفه الشرطي بعدما خرق قانون السير بشارع مولاي يوسف بمدينة ابن أحمد.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الموقوف وفور حجز دراجته النارية، أشعر صديقيه اللذين حلا بعين المكان، لينهالوا على الشرطي بالضرب.

وأضافت مصادرنا، أن الاعتداء الذي تعرض له الشرطي التابع لهيئة المرور ببن احمد أسفر عن بعض الجروح التي استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

ومن جهتهم، فتحت العناصر الأمنية لمدينة بن أحمد تحقيقا مفصلا في ظروف وملابسات الاعتداء حيث باشرت بحثها عن المعتدين الذين لاذو بالفرار إلى وجهة غير معروفة.