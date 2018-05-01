هذا ما قاله الركراكي بعد احتلال الرتبة الثانية في البطولة الاحترافية ﻿

أكد وليد الركراكي مدرب فريق الفتح الرياضي، أن فريقه لم يتمكن من تحقيق نتيجة الفوز في المباراة السابقة أمام أولمبيك آسفي لتصدر سبورة الترتيب مناصفة مع فريق اتحاد طنجة، موضحا أنه لم يضع لقب البطولة

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أكد وليد الركراكي مدرب فريق الفتح الرياضي، أن فريقه لم يتمكن من تحقيق نتيجة الفوز في المباراة السابقة أمام أولمبيك آسفي لتصدر سبورة الترتيب مناصفة مع فريق اتحاد طنجة، موضحا أنه لم يضع لقب البطولة ضمن أولوياته خلال الموسم الحالي.

وقال الركراكي خلال الندوة الصحفية التي تلت مباراة شباب أطلس خنيفرة والتي انتهت بفوز الفتح الرباطي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، إن لقب الموسم لم يحسم بعد وأنه بإمكان الفريق أن يحتل الرتبة الأولى لولا ضياع ثلاثة نقاط أمام آسفي.

وتابع قائلا : '' سنحاول التركيز على المباريات المتبقية، وقد ننهي الموسم ضمن فرق المقدمة... سُعدت من أجل البطاش الذي سجّل اليوم هدفا و نقص وزنه، إضافة إلى فرحي بعودة بولهرود لحمل القميص مجدداً بعد الإصابة التي لحقته، بصراحة سياستنا في الطريق الصحيح''.