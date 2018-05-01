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رجل أمن بالخميسات ينقد شابا من الانتحار

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 23:46 رجل أمن بالخميسات ينقد شابا من الانتحار | حوادث و حقوق
رجل أمن بالخميسات ينقد شابا من الانتحار
تمكن رجل أمن ينتمي لفرقة الدراجين، أمس الجمعة 4 ماي الجاري، من إنقاذ شاب في عقده الثاني، كان يحاول الانتحار بعد تسلقه لعمود كهربائي بتجزئة تادارت بمدينة الخميسات.

''شوف تيفي''

تمكن رجل أمن ينتمي لفرقة الدراجين، أمس الجمعة 4 ماي الجاري، من إنقاذ شاب في عقده الثاني، كان يحاول الانتحار بعد تسلقه لعمود كهربائي بتجزئة تادارت بمدينة الخميسات.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بشاب يدعى ''يوسف.م'' يبلغ من العمر حوالي 22 سنة؛ أقدم على تسلق عمود كهربائي معطل بتجزئة تادارت وفي يده حبل، وهدد بالانتحار، إلا أن تدخل أحد العناصر الأمنية من فرقة الدراجين، مكن من إقناع الشاب بالعدول عن فكرة الانتحار.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشاب وبعد نزوله من العمود الكهربائي، تم نقله على متن سيارة الإسعاف إلى المركز الاستشفائي بالخميسات.

 

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المغرب شوف تيفي الشاب الخميسات الانتحار الدراجين فرقة الدراجين

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