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برشلونة يحسم أولى صفقاته ويضم نجم أتليتيكو مدريد

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 23:32 برشلونة يحسم أولى صفقاته ويضم نجم أتليتيكو مدريد | سبور
برشلونة يحسم أولى صفقاته ويضم نجم أتليتيكو مدريد
أعلن مهاجم برشلونة الإسباني لكرة القدم لويس سواريز، أن الفريق الكتالوني حسم صفقة التعاقد مع مهاجم أتليتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان.

شوف سبور

أعلن مهاجم برشلونة الإسباني لكرة القدم لويس سواريز، أن الفريق الكتالوني حسم صفقة التعاقد مع مهاجم أتليتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان.

وقال سواريز في مقابلة مع راديو رينكون دي اوروغواي أمس الجمعة: « تعاقد برشلونة مع لاعبين من طينة غريزمان يجعلني فخورا، مثلما سبق لهم ضم الفرنسي عثمان ديمبيلي والبرازيلي فيليبي كوتينيو هؤلاء اللاعبين يقدمون الشيء الكثير ».

وأَضاف سواريز، غريزمان في مستوى عال جدا منذ فترة طويلة ولا يزال يقاتل دائما من أجل الكرة، مرحبا به، لأنه لا يأتي لأخذ مركز أي شخص ولكن بطموح الرغبة في الفوز بأشياء مهمة مع أفضل فريق في العالم ».

 

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