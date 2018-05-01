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عاجل..القرطاس يلعلع بتيزنيت: مفتش شرطة يطلق رصاصتين على مجرم خطير خلال توقيف أفراد عصابة إجرامية

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 22:59 عاجل..القرطاس يلعلع بتيزنيت: مفتش شرطة يطلق رصاصتين على مجرم خطير خلال توقيف أفراد عصابة إجرامية | حوادث و حقوق
عاجل..القرطاس يلعلع بتيزنيت: مفتش شرطة يطلق رصاصتين على مجرم خطير خلال توقيف أفراد عصابة إجرامية
اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تيزنيت، مساء يومه السبت 5 ماي الجاري، لإستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال السرقة

''شوف تيفي''

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تيزنيت، مساء يومه السبت 5 ماي الجاري، لإستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال السرقة بالعنف.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت ''شوف تيفي'' به فإن دورية للشرطة القضائية قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهم بعد تعريضهم أحد المواطنين للسرقة تحت التهديد، استهدفت مبلغا ماليا وجهاز هاتف محمول، غير أنهم أبدوا مقاومة عنيفة وعرضوا حياة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض، مما اضطر مفتش شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية، بينما أصابت رصاصتان أحد المشتبه فيهم على مستوى أطرافه السفلى.

وأكد البلاغ أن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي، مكن من توقيف اثنين من المشتبه فيهم، وهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، كما تم حجز السلاح الأبيض المستخدم في محاولة الاعتداء، بينما لازال البحث متواصلا لتوقيف الشخص الثالث المساهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم وضع أحد الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الثاني المصاب رهن الحراسة الطبية بالمستشفى، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة المختصة السلاح الوظيفي النيابة العامة عصابة إجرامية

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