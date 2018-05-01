أكادير:نزهة الوافي تعطي الإشارات الأولية لسلسلة المخططات التنموية التي ستطلقها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ﻿

حلت كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ''نزهة الوافي'' ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ''عزيز الرباح'' صباح اليوم بأكادير، وذلك لتقديم حصيلة العمل السنوية لكتابة الدولة بهذا

شوف تيفي:أحمد الهلالي

حلت كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ''نزهة الوافي'' ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ''عزيز الرباح'' صباح اليوم بأكادير، وذلك لتقديم حصيلة العمل السنوية لكتابة الدولة بهذا القطاع، والتي أكدت الوزيرة أنها جد إيجابية خاصة لما عرفته من إطلاق جملة من المشاريع والمخططات التنموية التي شملت 21 مخططا يعمل في كافة القطاعات.

وقدمت الوزيرة جملة من الخطوط العريضة التي تهم مهام عمل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وكذا المشاريع المستقبلية التي ستعطى انطلاقتها خلال الأشهر القليلة القادمة، ومن أبرزها المخطط الأفقي ل ''مثالية الدولة''، والذي سيتم عقد لقاء تشاوري وتواصلي مع كافة المتداخلين فيه يوم 15 ماي الجاري من أجل وضع تصورات شاملة عنه لمباشرة العمل فيه بشكل نهائي.

وأكدت الوافي في معرض كلمتها بهذا اللقاء أن هذا المخطط يهدف إلى دراسة مدى استجابة المشاريع التي تبرمجها الدولة لمعايير مثالية في مجال التنمية المستدامة.

وعرجت الوزيرة أيضا إلى سرد ثلة من البرامج التنموية المندرجة ضمن مجالات محاربة التلوث والانبعاثات الغازية التي تؤثر سلبا على المناخ العام وتساهم بشكل كبير في تغييرات جذرية فيه وفي هذا الصدد سيتم إطلاق برنامج ''جودة الهواء'' والذي يأتي لمعالجة كل هذه الإشكالات علاوة على البرامج الخاصة بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على صعيد كل جهات وأقاليم المملكة إضافة لإنشاء مراصد جهوية للبيئة والتنمية المستدامة.