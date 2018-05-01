 أكادير:نزهة الوافي تعطي الإشارات الأولية لسلسلة المخططات التنموية التي ستطلقها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رجل أمن بالخميسات ينقد شابا من الانتحار | حوادث و حقوق

رجل أمن بالخميسات ينقد شابا من الانتحار

عاجل..القرطاس يلعلع بتيزنيت: مفتش شرطة يطلق رصاصتين على مجرم خطير خلال توقيف أفراد عصابة إجرامية | حوادث و حقوق

عاجل..القرطاس يلعلع بتيزنيت: مفتش شرطة يطلق رصاصتين على مجرم خطير خلال توقيف أفراد عصابة إجرامية

أكادير:نزهة الوافي تعطي الإشارات الأولية لسلسلة المخططات التنموية التي ستطلقها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة | بوليتيك

أكادير:نزهة الوافي تعطي الإشارات الأولية لسلسلة المخططات التنموية التي ستطلقها كتابة الدولة

المنتج المغربي ريدوان يستعد لإطلاق حملة دعائية لمدينة أكادير بمونديال روسيا | ثقافة و فنون

المنتج المغربي ''ريدوان'' يستعد لإطلاق حملة دعائية لمدينة أكادير بمونديال روسيا

عاجل: المصلي خلفا للحقاوي على رأس منظمة نساء حزب البيجيدي | بوليتيك

عاجل: المصلي خلفا للحقاوي على رأس منظمة نساء حزب البيجيدي

ملخص مباراة الوداد الرياضي و ماميلودي صن داونز 1 - 1 | دوري ابطال افريقيا | جنون جواد بدة | بووز

ملخص مباراة الوداد الرياضي و ماميلودي صن داونز 1 - 1 | دوري ابطال افريقيا | جنون جواد بدة

فيديو جد خطير..راجل سلخ مراتو أمام الناس بكورنيش الناظور حتا سخفات | مجتمع

فيديو جد خطير..راجل سلخ مراتو أمام الناس بكورنيش الناظور حتا سخفات

فيديو : كراكاج عالمي لجمهور الوداد الرياضي في قلب ملعب ماميلودي صن داونز يبهر جمهور جنوب إفريقيا | بووز

فيديو : كراكاج عالمي لجمهور الوداد الرياضي في قلب ملعب ماميلودي صن داونز يبهر جمهور جنوب إفريقيا

بالصور..إعادة تمثيل جريمة قتل الصيدلاني بأكادير | مجتمع

بالصور..إعادة تمثيل جريمة قتل "الصيدلاني" بأكادير

مقاطعون ولكن...!

أكادير:نزهة الوافي تعطي الإشارات الأولية لسلسلة المخططات التنموية التي ستطلقها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 22:58 أكادير:نزهة الوافي تعطي الإشارات الأولية لسلسلة المخططات التنموية التي ستطلقها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة | بوليتيك
أكادير:نزهة الوافي تعطي الإشارات الأولية لسلسلة المخططات التنموية التي ستطلقها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة
حلت كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ''نزهة الوافي'' ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ''عزيز الرباح'' صباح اليوم بأكادير، وذلك لتقديم حصيلة العمل السنوية لكتابة الدولة بهذا

شوف تيفي:أحمد الهلالي

حلت كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ''نزهة الوافي'' ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ''عزيز الرباح'' صباح اليوم بأكادير، وذلك لتقديم حصيلة العمل السنوية لكتابة الدولة بهذا القطاع، والتي أكدت الوزيرة أنها جد إيجابية خاصة لما عرفته من إطلاق جملة من المشاريع والمخططات التنموية التي شملت 21 مخططا يعمل في كافة القطاعات.

وقدمت الوزيرة جملة من الخطوط العريضة التي تهم مهام عمل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وكذا المشاريع المستقبلية التي ستعطى انطلاقتها خلال الأشهر القليلة القادمة، ومن أبرزها المخطط الأفقي ل ''مثالية الدولة''، والذي سيتم عقد لقاء تشاوري وتواصلي مع كافة المتداخلين فيه يوم 15 ماي الجاري من أجل وضع تصورات شاملة عنه لمباشرة العمل فيه بشكل نهائي.

وأكدت الوافي في معرض كلمتها بهذا اللقاء أن هذا المخطط يهدف إلى دراسة مدى استجابة المشاريع التي تبرمجها الدولة لمعايير مثالية في مجال التنمية المستدامة.

وعرجت الوزيرة أيضا إلى سرد ثلة من البرامج التنموية المندرجة ضمن مجالات محاربة التلوث والانبعاثات الغازية التي تؤثر سلبا على المناخ العام وتساهم بشكل كبير في تغييرات جذرية فيه وفي هذا الصدد سيتم إطلاق برنامج ''جودة الهواء'' والذي يأتي لمعالجة كل هذه الإشكالات علاوة على البرامج الخاصة بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على صعيد كل جهات وأقاليم المملكة إضافة لإنشاء مراصد جهوية للبيئة والتنمية المستدامة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير الوافي نزهة كاتبة الدولة مخططات تنموية تنمية مستدامة إعطاء انطلاقة سلسلة مشاريع

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل: المصلي خلفا للحقاوي على رأس منظمة نساء حزب البيجيدي | بوليتيك

عاجل: المصلي خلفا للحقاوي على رأس منظمة نساء حزب البيجيدي

نــــايضة..انفجار داخل شبيبــة الميزان وأعضاء اللجنة المركزية يشتكون من هيمنة ولد الرشيد على هياكل ومنظمات الحزب.. وهــذه التفاصيل | بوليتيك

نــــايضة..انفجار داخل شبيبــة ''الميزان'' وأعضاء اللجنة المركزية يشتكون من هيمنة ''ولد الرشيد'' على هياكل ومنظمات الحزب.. وهــذه التفاصيل

العثماني يقصي بنكيران في مؤتمر نساء البيجيدي ويبالغ في مدح شخصية الخطيب | بوليتيك

العثماني يقصي بنكيران في مؤتمر نساء البيجيدي ويبالغ في مدح شخصية الخطيب

شبيبـــة البــام تدخل على خط تورط إلياس العماري في قلب الأنظمة بأكثر من دولة في العالــم | بوليتيك

شبيبـــة ''البــام'' تدخل على خط تورط ''إلياس العماري'' في قلب الأنظمة بأكثر من دولة في العالــم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..ربورتاج حول إدمان التدخين قبل رمضان ..وها شنو قالو المغاربة على الترمضين واللي كايتقطعو | روبورتاج
منذ 3 دقائق

بالفيديو..ربورتاج حول إدمان التدخين قبل رمضان ..وها شنو قالو المغاربة على الترمضين واللي كايتقطعو

شوهة...في سابقة من نوعها لاعبو المغرب التطواني للمسؤولين : حشومة عليكم خلّصونا الفرقة نقذناها مابقى والو لرمضان عطيونا رزقنا رَاه عندنا عائلات تايتسناونا | قنوات أخرى

شوهة...في سابقة من نوعها لاعبو المغرب التطواني للمسؤولين : حشومة عليكم خلّصونا الفرقة نقذناها مابقى والو لرمضان عطيونا رزقنا رَاه عندنا عائلات تايتسناونا

بالفيديو..أول خروج إعلامي للعثماني حول المقاطعة.. وهاشنو قال | خارج البلاطو

بالفيديو..أول خروج إعلامي للعثماني حول المقاطعة.. وهاشنو قال

بالفيديو..مدرب فريق فيتا كلوب: فرحون باللعب ضد الرجاء وسنحاول تحقيق الانتصار.. والكرة المغربية قوية جدا | خارج البلاطو

بالفيديو..مدرب فريق فيتا كلوب: ''فرحون باللعب ضد الرجاء وسنحاول تحقيق الانتصار.. والكرة المغربية قوية جدا''

﻿

آخر المستجدات

رجل أمن بالخميسات ينقد شابا من الانتحار | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

رجل أمن بالخميسات ينقد شابا من الانتحار

عاجل..القرطاس يلعلع بتيزنيت: مفتش شرطة يطلق رصاصتين على مجرم خطير خلال توقيف أفراد عصابة إجرامية | حوادث و حقوق

عاجل..القرطاس يلعلع بتيزنيت: مفتش شرطة يطلق رصاصتين على مجرم خطير خلال توقيف أفراد عصابة إجرامية

أكادير:نزهة الوافي تعطي الإشارات الأولية لسلسلة المخططات التنموية التي ستطلقها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة | بوليتيك

أكادير:نزهة الوافي تعطي الإشارات الأولية لسلسلة المخططات التنموية التي ستطلقها كتابة الدولة

المنتج المغربي ريدوان يستعد لإطلاق حملة دعائية لمدينة أكادير بمونديال روسيا | ثقافة و فنون

المنتج المغربي ''ريدوان'' يستعد لإطلاق حملة دعائية لمدينة أكادير بمونديال روسيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.