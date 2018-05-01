المنتج المغربي ''ريدوان'' يستعد لإطلاق حملة دعائية لمدينة أكادير بمونديال روسيا ﻿

كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن المنتج والموزع العالمي المغربي ''ريدوان'' سيقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة ببدء تصوير إعلان ترويجي عن مدينة أكادير سيتم عرضه ضمن فعاليات كأس العالم التي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن المنتج والموزع العالمي المغربي ''ريدوان'' سيقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة ببدء تصوير إعلان ترويجي عن مدينة أكادير سيتم عرضه ضمن فعاليات كأس العالم التي تشهدها روسيا صيف هذا العام.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذا الفيديو الإشهاري يأتي لتسويق الوجهة السياحية لمدينة أكادير عالميا والتعريف بمؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية، لتشجيع السياح الأجانب على زيارة المدينة لإنعاش العجلة الاقتصادية لعاصمة سوس التي تعاني من انتكاسة نوعية في الآونة الأخيرة.

ومن جانب آخر علمت ''شوف تيفي''، أن والي جهة سوس ماسة عقد اجتماعا سريا مع عدد من المسؤولين داخل القطاع السياحي لتدراس إشكالية الركود والجمود الذي تعرفه المدينة والعراقيل التي تحول دون تطور القطاع السياحي.

وأضافت ذات المصادر، أن الوالي عبر عن تذمره واستيائه من سياسة وعمل المجلس الجهوي للسياحة المحتشمة في مجال ترويج أكادير كوجهة سياحية.