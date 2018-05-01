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عاجل: المصلي خلفا للحقاوي على رأس منظمة نساء حزب البيجيدي

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 22:26 عاجل: المصلي خلفا للحقاوي على رأس منظمة نساء حزب البيجيدي | بوليتيك
عاجل: المصلي خلفا للحقاوي على رأس منظمة نساء حزب البيجيدي
تمكنت جميلة المصلي كاتبة الدولة والقيادية في حزب العدالة والتنمية أن تنال ثقة المرأة البيجيدية وانتخبت رئيسة لمنظمة نساء العدالة والتنمية مكان الرئيسة السابقة بسيمة الحقاوي لولاية دامت ست سنوات،

شوف تيفي:

تمكنت جميلة المصلي كاتبة الدولة والقيادية في حزب العدالة والتنمية أن تنال ثقة المرأة البيجيدية وانتخبت رئيسة لمنظمة نساء العدالة والتنمية مكان الرئيسة السابقة بسيمة الحقاوي لولاية دامت ست سنوات، وذلك مساء اليوم السبت 5 ماي 2018 ببوزنيقة.

وأحرزت جميلة مصلي على 109 أصوات، ومريما بوجمعة 27 صوتا ، فيما عاد 25 صوتا لسعادة بوسيف، بعد انتخابات أعقبت فعاليات المؤتمر الوطني الأول لنساء العدالة والتنمية، بحضور الأمين العام سعد الدين العثماني.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية هذا المساء قد اقترحت ثلاث نسوة تنافسن لرئاسة منظمة نساء حزب المصباح، ويتعلق الأمر بكل من مريما بوجمعة، عضو بالأمانة العامة، وجميلة مصلي كاتبة دولة في حكومة سعد الدين العثماني، وثالثا سعاد بوسيف المستشارة في ديوان لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الرباط المؤتمر الوطني الأول نساء العدالة والتنمية بوزنيقة جميلة المصلي بسيمة الحقاوي سعد الدين العثماني انتخابات نساء البيجيدي

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