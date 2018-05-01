الوداد يعود بتعادل ثمين من جنوب إفريقيا أمام صان داونز ﻿

عاد فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، بتعادل ثمين من جنوب إفريقيا أمام نادي ماميلودي صان داونز بنتيجة هدف في كل شباك برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

شوف سبور

عاد فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، بتعادل ثمين من جنوب إفريقيا أمام نادي ماميلودي صان داونز بنتيجة هدف في كل شباك برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح الشيخ إبراهيم كومارا لاعب فريق ماميلودي صان داونز حصة التسجيل في الدقائق الأولى ليشعل اللقاء منذ الدقيقة 3، ليتمكن المهاجم إسماعيل الحداد من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 20 مستفيدا بتمريرة عرضية رائعة من اللاعب محمد أوناجم.

وانطلقت الجولة الثانية بنفس حماس الجولة الأولى بعد سلسلة من الهجمات من طرف فريق ماميلودي صان داونز رد عليها الوداد بالمرتدات الهجومية.

ومعلوم أن فريق حوريا كوناكري قد انتصر على نظيره توغو بور التوغولي بنتيجة هدفين مقابل هدف، علما أنهما خصما الوداد المُقبلين في دور المجموعات.