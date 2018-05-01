هام لجمهور الدفاع الجديدي والوداد البيضاوي بخصوص منافسات عصبة الأبطال الإفريقية ﻿

انطلقت مساء يومه السبت منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، والتي تعرف مشاركة فريقي الوداد الرياضي و الدفاع الحسني الجديدي.

شوف سبور

انطلقت مساء يومه السبت منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، والتي تعرف مشاركة فريقي الوداد الرياضي و الدفاع الحسني الجديدي.

وانتصر فريق حوريا كوناكري على نظيره توغو بور التوغولي بنتيجة هدفين مقابل هدف، باعتبارهما خصما الوداد المُقبلين في دور المجموعات.

وبالنسبة للمجموعة التي تضم فريق الدفاع الحسني الجديدي، فقد فاز فريق مازيمبي الكونغولي على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة عريضة بنتيجة أربعة أهداف لهدف.

وفي انتظار ما ستسفر عنه مباراة الوداد وماميلودي صان داونز فقد حقق فريق الدفاع الجديدي التعادل يوم أمس الجمعة أمام مولودية الجزائر.