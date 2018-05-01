 زيدان : الكلاسيكو مجرد مباراة للتحضير لنهائي عصبة أبطال أوروبا أمام ليفربول ﻿
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زيدان : الكلاسيكو مجرد مباراة للتحضير لنهائي عصبة أبطال أوروبا أمام ليفربول

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 21:07 زيدان : الكلاسيكو مجرد مباراة للتحضير لنهائي عصبة أبطال أوروبا أمام ليفربول | سبور
زيدان : الكلاسيكو مجرد مباراة للتحضير لنهائي عصبة أبطال أوروبا أمام ليفربول
يرى زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد لكرة القدم، اليوم السبت، أن مباراة ''كلاسيكو'' ضد برشلونة مجرد تحضير لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي، في ظل حسم النادي الكتالوني لقب الدوري

'' شوف سبور''

يرى زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد لكرة القدم، اليوم السبت، أن مباراة ''كلاسيكو'' ضد برشلونة مجرد تحضير لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي، في ظل حسم النادي الكتالوني لقب الدوري المحلي.

وأكد زيدان أن الكلاسيكو سيكون ذا أهمية أقل هذا الموسم بحكم أن اللقب قد حسم قائلا :'' لنقل إن الأمر كذلك قبل المباراة، لكن عندما تبدأ، فالحماسة ستحضر بالتأكيد''.

وتابع قائلا :'' معي، لن يحصل ذلك. تبقى لنا أربع مباريات وعلينا أن نقدم أفضل ما يمكن. علينا إنهاء الموسم في أعلى ترتيب ممكن وخصوصا، وهذا ما يهمني، الاستعداد لنهائي دوري الأبطال ''.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أنه لن يشرك أي لاعب ما لم يكن جاهزا بدنيا بنسبة 100 بالمئة، في تلميح على الأرجح إلى مواطنه رافايل فاران وإيسكو، قائلا : ''لدينا مباراة وسنخوضها كالمعتاد، مع محاولة القيام بأقصى ما يمكن من أجل الفوز''.

ويحتل ريال المركز الثالث في الترتيب برصيد 71 نقطة من 34 مباراة (من أصل 38) بفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر والذي خاض العدد نفسه، وأربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني الذي خاض 35.

 

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شوف سبور المغرب زين الدين زيدان الريال برشلونة الكلاسيكو

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