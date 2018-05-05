بالصور..إعادة تمثيل جريمة قتل "الصيدلاني" بأكادير ﻿

قامت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أكادير، عصر يومه السبت 5 ماي، تحت إشراف النيابة العامة، بإعادة تمثيل جريمة قتل الصيدلاني الذي عثر عليه نهاية شهر أبريل جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء داخل شقته.

"شوف تيفي"

قامت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أكادير، عصر يومه السبت 5 ماي، تحت إشراف النيابة العامة، بإعادة تمثيل جريمة قتل الصيدلاني الذي عثر عليه نهاية شهر أبريل جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء داخل شقته.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، قد تمكنت مساء أمس الجمعة 4 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة الموصوفة والضرب والجرح، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد والسرقة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فإن مصالح الأمن الوطني عاينت، يوم 26 أبريل المنصرم، جثة صيدلاني يبلغ من العمر 58 سنة داخل شقته وتبدو عليها آثار بارزة للعنف، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه به الرئيسي المتورط في ارتكاب هذه الجريمة.

وأكد المصدر ذاته أن إجراءات البحث، أوضحت أن المشتبه به ظهر مع الضحية في عدة أمكنة، بما فيها محيط مسرح الجريمة، كما أنه استولى على بعض المنقولات الشخصية من منزل الهالك مباشرة بعد تعريضه للاعتداء الذي لازال البحث متواصلا لتحديد خلفياته ودوافعه الحقيقية.

وأشار ذات المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علما أن الشرطة القضائية بمدينة أكادير سبق لها أن أحالت شخصين على العدالة في إطار هذه القضية، وذلك للاشتباه في تورطهما في اقتناء وإخفاء منقولات شخصية من عائدات هذه الجريمة.