سكوب..بعد أشهر: هكذا أنهى سعد لمجرد قضيته بفرنسا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن الفنان المغربي سعد لمجرد، الموجود بفرنسا تحت المراقبة القضائية بسبب قضيته مع الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، وصل لاتفاق مع إلهام بوزيد لإنهاء القضية التي رفعتها ضده

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن الفنان المغربي سعد لمجرد، الموجود بفرنسا تحت المراقبة القضائية بسبب قضيته مع الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، وصل لاتفاق مع إلهام بوزيد لإنهاء القضية التي رفعتها ضده قبل أشهر، حيث اتهمته بخرق بنود عقد وقع بينهما وبالنصب والاحتيال.

وأوضح المصدر ذاته أن الفنان المغربي سعد لمجرد، اتفق مع إلهام بوزيد، بمنحها المبلغ الذي طالبته به، عبر أقساط، مشيرا إلى أن بوزيد مالكة شركة ''كايرو باي نايت'' وافقت على هذا العرض.

تجدر الإشارة إلى أن إلهام بوزيد، كشفت سابقا عن اضطرارها إلى رفع دعوى قضائية ضد سعد لمجرد، بسبب تراكم الديون على شركتها والتي وصلت لحوالي 177 ألف يورو.