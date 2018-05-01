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واقعة إصلاحية سجن عكاشة تتكرر..ثلاثة قاصرين شعلو العافية بسجن سيدي موسى بالجديدة مشاو فيها

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 20:17 واقعة إصلاحية سجن عكاشة تتكرر..ثلاثة قاصرين شعلو العافية بسجن سيدي موسى بالجديدة مشاو فيها | حوادث و حقوق
واقعة إصلاحية سجن عكاشة تتكرر..ثلاثة قاصرين شعلو العافية بسجن سيدي موسى بالجديدة مشاو فيها
قضت الغرفة الجنائية بابتدائية الجديدة، مؤخرا، بسجن ثلاثة قاصرين لمدة 3 سنوات نافذة في حق كل واحد منهم، عقب متابعتهم من أجل جناية إضرام النار عمدا بسجن سيدي موسى قبل أشهر.

''شوف تيفي''

قضت الغرفة الجنائية بابتدائية الجديدة، مؤخرا، بسجن ثلاثة قاصرين لمدة 3 سنوات نافذة في حق كل واحد منهم، عقب متابعتهم من أجل جناية إضرام النار عمدا بسجن سيدي موسى قبل أشهر.

وحسب مصادر محلية فإن المتورطين في واقعة إضرام النار بأحد مرافق سجن سيدي موسى، ينحدرون من الجديدة وسيدي بنور ومدينة الدار البيضاء، كانوا يقضون عقوبة سجنية بالسجن المذكور، وأقدموا على إضرام النيران به احتجاجا على تعرضهم لمضايقات من سجناء آخرين. 

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السجناء الثلاثة، تورطوا في إضرام النيران بغطاء صوفي بالممر الرئيسي للحي رقم 5 ، ما دفع بموظفي السجن إلى التدخل في الوقت المناسب وإخمادها قبل انتشارها بباقي مرافق السجن.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سجن سيدي موسى الجديدة قاصرين

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