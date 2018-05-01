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مقاطعون ولكن...!

عاجل وحصري..هذا ما تقرر بخصوص واقعة اعتداء ''قايد'' على تلميذ بمدينة طنجة

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 19:42 عاجل وحصري..هذا ما تقرر بخصوص واقعة اعتداء قايد على تلميذ بمدينة طنجة | حوادث و حقوق
عاجل وحصري..هذا ما تقرر بخصوص واقعة اعتداء ''قايد'' على تلميذ بمدينة طنجة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، يومه السبت 5 ماي 2018، أن النيابة العامة، بمدينة طنجة، أعطت تعليماتها للدائرة الأمنية الرابعة لإعادة الاستماع للتلميذ ''إبراهيم'' والذي يتهم قائد سلطة بالاعتداء عليه

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، يومه السبت 5 ماي 2018، أن النيابة العامة، بمدينة طنجة، أعطت تعليماتها للدائرة الأمنية الرابعة لإعادة الاستماع للتلميذ ''إبراهيم'' والذي يتهم قائد سلطة بالاعتداء عليه والتسبب له في إعاقة حركية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأوامر التي أعطتها النيابة العامة، جاءت للكشف عن ظروف وملابسات الاتهامات الموجهة من التلميذ وأسرته إلى قائد السلطة وأعوانه من أفراد القوات المساعدة.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، أفادت بأنه تم في خطوة احترازية توقيف قائد الملحقة الإدارية 12 بمغوغة، عن مزاولة مهامه وإلحاقه بمصالح عمالة طنجة أصيلة بدون مهمة في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية في موضوع الاتهامات التي وجهها شاب له ولبعض عناصر القوات المساعدة بتعنيفه في أحد أحياء مدينة طنجة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدائرة الأمنية النيابة العامة القوات المساعدة قائد سلطة تلميذ

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