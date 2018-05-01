 الاقتـــراب من القنبلة النـووية..تفاصيل تكشف الخطــر الإيراني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سكوب..بعد أشهر: هكذا أنهى سعد لمجرد قضيته بفرنسا | ثقافة و فنون

سكوب..بعد أشهر: هكذا أنهى سعد لمجرد قضيته بفرنسا

شاهد الهدف الأول للوداد في مرمى ماميلودي صن داونز برأسية اسماعيل الحداد بعد تمريرة سحرية من محمد أوناجم | بووز

شاهد الهدف الأول للوداد في مرمى ماميلودي صن داونز برأسية اسماعيل الحداد بعد تمريرة سحرية من محمد

واقعة إصلاحية سجن عكاشة تتكرر..ثلاثة قاصرين شعلو العافية بسجن سيدي موسى بالجديدة مشاو فيها | حوادث و حقوق

واقعة إصلاحية سجن عكاشة تتكرر..ثلاثة قاصرين شعلو العافية بسجن سيدي موسى بالجديدة مشاو فيها

شاهد بالفيديو الهدف الأول لـ ماميلودي صن داونز في مرمى الوداد المثير للجدل | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الأول لـ ماميلودي صن داونز في مرمى الوداد المثير للجدل

بث مباشر : ماميلودي صن داونز - الوداد الرياضي | Youtube | بووز

بث مباشر : ماميلودي صن داونز - الوداد الرياضي | Youtube

بث مباشر : يوفنتوس - بولونيا | بووز

بث مباشر : يوفنتوس - بولونيا

عاجل وحصري..هذا ما تقرر بخصوص واقعة اعتداء قايد على تلميذ بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

عاجل وحصري..هذا ما تقرر بخصوص واقعة اعتداء ''قايد'' على تلميذ بمدينة طنجة

بث مباشر : ماميلودي صن داونز - الوداد الرياضي | بووز

بث مباشر : ماميلودي صن داونز - الوداد الرياضي

بث مباشر : ماميلودي صن داونز - الوداد الرياضي | دوري أبطال أفريقيا | بووز

بث مباشر : ماميلودي صن داونز - الوداد الرياضي | دوري أبطال أفريقيا

مقاطعون ولكن...!

الاقتـــراب من القنبلة النـووية..تفاصيل تكشف الخطــر الإيراني

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 19:20 الاقتـــراب من القنبلة النـووية..تفاصيل تكشف الخطــر الإيراني | دولي
الاقتـــراب من القنبلة النـووية..تفاصيل تكشف الخطــر الإيراني
اعتبر مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في المعهد، سايمون هندرسون، أن نجاح إسرائيل في كشف الأرشيف النووي الإيراني ''أمر باهر وغير عادي''.

''شوف تيفي''

اعتبر مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في المعهد، سايمون هندرسون، أن نجاح إسرائيل في كشف الأرشيف النووي الإيراني ''أمر باهر وغير عادي''.

وتمكنت إسرائيل من تهريب 55 ألف صفحة من الوثائق و55 ألف ملف آخر على 183 قرصا مدمجا، تحوي العديد من التفاصيل الفنية التي تشكل أدلة على الكذبة الإيرانية.

وقال هندرسون إن ما كشفه نتنياهو ''يشير إلى أن إيران كانت أقرب إلى تطوير سلاح نووي قابل للاستخدام أكثر مما تصوره العديد من الخبراء قبل التوقيع على الاتفاق النووي''، حسب ما أورده مـــوقع قناة ''ســكاي نيوز عربية'' يومـه السبت .

وأشار نتانياهو إلى أن هذا المشروع كان قيد التشغيل ما بين عامي 1999 و2003، لكن العمل عليه بدأ قبل ذلك. فقد دمج ''مشروع عماد'' كافة أنشطة إيران النووية العسكرية السابقة.

وكانت إيران تأمل بتطوير سلاح بقوة 10 كيلوطن، واعتبره نتانياهو بحجم القنبلة النووية الأمريكية التي دمّرت مدينة هيروشيما اليابانية عام 1945، على الرغم من أن تلك القنبلة انفجرت بطاقة ناهزت 15 كيلوطن، وكان من الممكن وضع الجهاز النووي الإيراني في الرؤوس الحربية للصواريخ، مما يجعل قطره حوالي 3 أقدام.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب إيــران القنبلة النوويــة السلاح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فضيـــحة أخرى.. الإرهاب الانتخــابي يكشف الميليشيات المسلحة لحزب الله التفاصيل الكاملة | دولي

فضيـــحة أخرى.. الإرهاب الانتخــابي يكشف الميليشيات المسلحة لحزب الله ''التفاصيل الكاملة''

سابقة..السعودية تسمح للنساء بقيادة سيارات الأجرة | دولي

سابقة..السعودية تسمح للنساء بقيادة سيارات الأجرة

عاجـــل.. نايضة في هولندا شخص طعن 3 الناس بالموس وهذه التفاصيل + صور | دولي

عاجـــل.. نايضة في هولندا شخص طعن 3 الناس بالموس وهذه التفاصيل + صور

مثير..سابقة: بناء كنائس بالسعودية باتفاق مع الفاتيكان | دولي

مثير..سابقة: بناء كنائس بالسعودية باتفاق مع الفاتيكان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد كواليس تصوير فيديو كليب أغنية غزالي لسعد المجرد‎ | قنوات أخرى
منذ 46 دقيقة

شاهد كواليس تصوير فيديو كليب أغنية غزالي لسعد المجرد‎

حضيو راسكم...شوفو أخطر عمليات السرقة اللي ممكن توقع ليكم | قنوات أخرى

حضيو راسكم...شوفو أخطر عمليات السرقة اللي ممكن توقع ليكم

نسولو الناس..سولنا المغاربة شنو هي المقاطعة بالنسبة ليك؟..شوفو الأجوبة الطريفة والمثيرة ديالهم | نسولو الناس

نسولو الناس..سولنا المغاربة ''شنو هي المقاطعة بالنسبة ليك؟''..شوفو الأجوبة الطريفة والمثيرة ديالهم

فيديو جد مؤثر..شابة في تصريح صادم ممزوج بالدموع : جاري دخل عليا هو ومراتو.. وحيد ليا سروالي وتكرفس عليا وبغيت حقي | خارج البلاطو

فيديو جد مؤثر..شابة في تصريح صادم ممزوج بالدموع : '' جاري دخل عليا هو ومراتو.. وحيد ليا سروالي وتكرفس عليا وبغيت حقي''

﻿

آخر المستجدات

سكوب..بعد أشهر: هكذا أنهى سعد لمجرد قضيته بفرنسا | ثقافة و فنون
منذ 6 دقائق

سكوب..بعد أشهر: هكذا أنهى سعد لمجرد قضيته بفرنسا

شاهد الهدف الأول للوداد في مرمى ماميلودي صن داونز برأسية اسماعيل الحداد بعد تمريرة سحرية من محمد أوناجم | بووز

شاهد الهدف الأول للوداد في مرمى ماميلودي صن داونز برأسية اسماعيل الحداد بعد تمريرة سحرية من محمد

واقعة إصلاحية سجن عكاشة تتكرر..ثلاثة قاصرين شعلو العافية بسجن سيدي موسى بالجديدة مشاو فيها | حوادث و حقوق

واقعة إصلاحية سجن عكاشة تتكرر..ثلاثة قاصرين شعلو العافية بسجن سيدي موسى بالجديدة مشاو فيها

شاهد بالفيديو الهدف الأول لـ ماميلودي صن داونز في مرمى الوداد المثير للجدل | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الأول لـ ماميلودي صن داونز في مرمى الوداد المثير للجدل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.