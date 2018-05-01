رسميا..المغرب التطواني يضمن البقاء في قسم الأنوار ﻿

أحرز المغرب التطواني لكرة القدم زوال يومه السبت فوزا مهما على حساب الكوكب المراكشي برسم الجولة 28 من البطولة الوطنية الاحترافية على أرضية ملعب سانية رمل بتطوان.

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أحرز المغرب التطواني لكرة القدم زوال يومه السبت فوزا مهما على حساب الكوكب المراكشي برسم الجولة 28 من البطولة الوطنية الاحترافية على أرضية ملعب سانية رمل بتطوان.

وتمكن نادي الحمامة البيضاء من تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء من قدم اللاعب أنس جبرون في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، ضمن رسميا المغرب التطواني بقاءه في البطولة الوطنية الاحترافية، على الرغم من النتائج السلبية التي حققها منذ بداية الموسم الكروي الحالي.

جدير بالذكر، أن فريق الراسينغ البيضاوي تأكد في وقت سابق نزوله للقسم الوطني الثاني حيث يحتل الرتبة الأخيرة برصيد 17 نقطة، فيما الكوكب المواكشي وشباب أطلس خنيفرة وشباب الريف الحسيمي يحتلون المركز ما قبل الأخير برصيد 29 نقطة. الوطنية؛