الفتح الرباطي يزيد من متاعب شباب أطلس خنيفرة ويقترب من لقب البطولة ﻿

حقق فريق اتحاد الفتح الرياضي، اليوم السبت، فوزا مهما على شباب أطلس خنيفرة بنتيجة أربعة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

حقق فريق اتحاد الفتح الرياضي، اليوم السبت، فوزا مهما على شباب أطلس خنيفرة بنتيجة أربعة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم منافسات البطولة الاحترافية.

وسجل أهداف اتحاد الفتح كل من أمين لواني في الدقيقة 4 ، وإبراهيم البحراوي في الدقيقة 9 ، ويوسف أنور في الدقيقة 56، ومهدي بطاش في الدقيقة 86، فيما وقع هدف شباب أطلس خنيفرة هشام مرشاد في الدقيقة 32.

وبهذه النتيجة ارتقى الفتح للمركز الثاني، بعد أن رفع رصيده إلى 45 نقطة، إلى جانب حسنية أكادير الذي أجلت مباراته مع الوداد البيضاوي نظرا لالتزام الفريق الأحمر بمسابقة عصبة الأبطال الإفريقية أمام نادي ماميلودي صان داونز .

وفي المقابل احتفظ شباب أطلس خنيفرة بمركزه ال13، برصيده 29 نقطة إلى جانب الكوكب المراكشي الذي انهزم اليوم أمام مضيفه المغرب التطواني بهدف للاشيء، وشباب الريف الحسيمي الذي تأجلت مباراته مع الرجاء البيضاوي لالتزام الفريق الأخضر بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نادي فيتا كلوب الكونغولي.