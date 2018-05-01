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نادي فرنسي عريق يريد الأسد المغربي المهدي بنعطية

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 18:26 نادي فرنسي عريق يريد الأسد المغربي المهدي بنعطية | سبور
نادي فرنسي عريق يريد الأسد المغربي المهدي بنعطية
يسعى نادي مارسيليا الفرنسي لضم مدافع المنتخب الوطني المغربي ويوفنتوس الإيطالي مهدي بنعطية خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة.

شوف سبور

يسعى نادي مارسيليا الفرنسي لضم مدافع المنتخب الوطني المغربي ويوفنتوس الإيطالي مهدي بنعطية خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب تقارير رياضية فرنسية، فإن أولمبيك مارسيليا يرغب بخدمات الأسد المغربي وتعزيز خطه الدفاعي خاصة وأن رولاندو مدافع النادي الفرنسي قريب من مغادرة الفريق .

وأضافت المصادر ذاتها، أن مدرب مارسيليا، رودي غارسيا يرغب بشدة في خدمات بنعطية، إذ سبق له وأن أشرف على تدريب بنعطية بعدما كان لاعبا لروما الإيطالي.

جدير بالذكر، أن بنعطية خطف الأضواء خلال الموسم الكروي الحالي رفقة يوفنتوس الإيطالي، حيث غالبا ما يعتمد عليه المدرب أليغري كرسمي في المباريات الحارقة.

 

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