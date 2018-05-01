فضيـــحة أخرى.. الإرهاب الانتخــابي يكشف الميليشيات المسلحة لحزب الله ''التفاصيل الكاملة'' ﻿

مع بدء العد التنازلي لبدء عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية بلبنان، تصاعدت وتيرة الترهيب والتهديد من جانب ميليشيات حزب الله تجاه المنافسين، لاسيما في الوسط الشيعي، ما يعكس حجم القلق الذي

''شوف تيفي''

مع بدء العد التنازلي لبدء عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية بلبنان، تصاعدت وتيرة الترهيب والتهديد من جانب ميليشيات حزب الله تجاه المنافسين، لاسيما في الوسط الشيعي، ما يعكس حجم القلق الذي يعتري الجماعة المرتبطة عضويا بنظام ولاية الفقيه في إيران، من كشف وهم الشعبية الجارفة.

ويقول المرشح في دائرة الجنوب الثالثة، علي الأمين، لقناة ''سكاي نيوز عربية'' إنه تعرض لضغوط وتهديدات مباشرة من حزب الله، ''ولازلت أتعرض لضغوط حتى قبل ساعات من الانتخابات''، ويعتبر الأمين أن حزب الله يريد أن ''يقضي على فكرة وجود خصوم سياسيين في مناطق نفوذه''، الأمر الذي يدفعه على ترهيب الأوساط المعارضة وخنقها، ويتنافس أكثر من 500 مرشح في 15 دائرة بأرجاء البلاد، لشغل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 128، في هذه الانتخابات التي يطبق خلالها لأول مرة القانون النسبي''، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربية''.

واتخذ عدد من المرشحين الشيعة مواقف لفضح التهديدات التي يتعرضون لها، في الضاحية الجنوبية ومناطق بقاعية لمنعهم من احتمال خرق قوائم حزب الله الانتخابية، في حين عمد آخرون إلى الانسحاب تحت الضغط، وأعلن المرشح في دائرة البقاع الثالثة في بعلبك الهرمل شرقي لبنان، ''محمد حمية''، في بيان، انسحابه من الانتخابات النيابية، التي تنظم في ظل هيمنة حزب الله على البلاد.

وقال في بيان إن انسحابه جاء ''حرصا منا ودرء للفتنة والحفاظ على أهلي وإبعاد بلدتنا عن الجو المتشنج''. وتعهد ''محمد حمية'' بأن يبقى معارضا ''لكل أنواع الفساد والهيمنة''، وحمية مرشح عن المقعد الشيعي ضمن لائحة ''الكرامة والإنماء'' المدعومة من ''القوات اللبنانية'' و''تيار المستقبل''، في بعلبك الهرمل، ويضغط حزب الله على الناخبين في منطقة بعلبك الهرمل شرقي لبنان، إذ دعاهم إلى التصويت له ضمن خطاب مصحوب بالتخوين، وهو ما قاله حسن نصر الله صراحة في إحدى خطاباته في المنطقة.

وفي الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله، دعا النائب السابق في مجلس النواب اللبناني، ''باسم السبع''، الناخبين، إلى مقاطعة الانتخابات والتزام منازلهم، على خلفية تهديدات من الحزب، وقال السبع، وهو قيادي سابق في قوى ''14 آذار''، إنه تعرض لضغوط وتلقى رسائل تهديد هو وغيره من الناخبين والمعترضين على سياسات حزب الله في مناطق نفوذه، وتتجه جميع الأنظار إلى تصويت يوم الأحد، الذي قد تؤدي نسبة المشاركة فيه إلى تغيير النظرة إلى القوى التقليدية المهيمنة على البلاد، وفي مقدمتها حزب الله.

هـــذا ويتوقع حدوث مفاجآت في هذه الانتخابات، بدت إشاراتها تظهر في "الذعر" الذي أصاب الميليشيا المسلحة بلبنان.